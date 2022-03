Proyecto busca que cuidadores de enfermos con Covid-19 vuelvan a tener licencia médica

¿Qué pasó?

La diputada Daniella Cicardini (PS) y su par de la DC, Alberto Undurraga, presentaron, junto a la organización "Arriba Mamás", un proyecto de ley que apunta a entregar una licencia médica a madres y padres cuidadores de niños y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad que tengan Covid-19.

A juicio de los promotores de esa iniciativa, el cambio de la norma sanitaria que eliminó la categoría de "contacto estrecho" provocó un "vacío legal" que busca llenarse con la presentación de este proyecto.

¿Qué dijeron sus impulsores?

En conversación con Meganoticias Alerta, el diputado Undurraga detalló que "hay un vacío legal que se produce cuando cambia la norma sanitaria y ya no funciona esto del contacto estrecho. ¿De qué se trata el vacío legal? Cuando había contacto estrecho, cualquier mamá que tenía un hijo enfermo de Covid, por contacto estrecho se quedaba en la casa y tenía licencia y la podía presentar en el trabajo".

El parlamentario remarcó que "hoy día, al no existir eso, la mamá tiene que ir a trabajar y al mismo tiempo tiene que cuidar al niño. Eso no es correcto, no se puede hacer".

Según lo planteado por el legislador, la aprobación de este proyecto permitiría "cuidar adecuadamente a los enfermos de Covid y, de la misma forma, mantener el trabajo y las fuentes de trabajo".

Undurraga explicó que "lo que presentamos es un proyecto que permite, si se aprueba, que las personas que estén cuidando a niños, niñas o adolescentes hasta 18 años que tengan Covid, o aquellas personas que estén cuidando a adultos mayores o a personas con discapacidad que tenga Covid, por el solo hecho de estar en ello puedan presentar una licencia que sea presentada en las empresas".

"Esto es muy parecido a lo que era anteriormente, cuando había contacto estrecho. La diferencia es que era automático y ahora habría que presentar la licencia. Esto viene a resolver este vacío legal y permite el cuidado de las personas con Covid y permite cuidar la fuente laboral", enfatizó.

El relato de una madre afectada

En tanto, Dianides Ortega, madre que debió renunciar a su trabajo luego que su hijo enfermara de coronavirus, sostuvo que "cuando se quita el tema del contacto estrecho, mi hijo cae con Covid y soy la cuidadora directa, entonces tuve que verme en la obligación de renunciar al no poder tener acceso a una licencia médica para el cuidado de mi hijo. No había de otra, era eso o hacer trampa, conseguir una licencia".

A su juicio, "es una muy buena iniciativa que las mamás que trabajamos con contrato o sin contrato podamos tomarnos el tiempo que corresponde para poder cuidar a nuestros seres queridos. Me parece que es de sanidad y del cuidado mental que es necesario".



