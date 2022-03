"Me dio la manito, conche...": La reacción de mujer tras saludar al Presidente Boric

Tras recibir la banda presidencial y recorrer la Avenida Argentina de Valparaíso, en lo que fue su primera salida de protocolo, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta el Cerro Castillo para continuar con la ceremonia de su primer día oficialmente en el cargo.

En ese lugar, tal como ha sido la tónica, sus adherentes lo estaban esperando para darle sus saludos y buenos deseos. Entre ese grupo de personas había una mujer que seguramente no olvidará este viernes 11 de marzo.

"Me dio la manito, conch..."

Lo anterior, porque el Mandatario se acercó para fotografiarse con ellos, momento en que la mujer pudo saludarlo de mano mientras le deseaba suerte. "Muchas gracias", contestó Boric, haciendo el gesto de pulgar arriba.

En el momento en que el Presidente hacía ingreso a las dependencias de Cerro Castillo, la protagonista de la historia exclamó unas palabras que incluso ocasionaron las risas de los conductores de Meganoticias, Soledad Onetto y José Luis Repenning.

"Me dio la manito, conch... (sic). No me la voy a lavar", expresó la mujer, quien también le dedicó breves palabras de aliento a la ministra del Interior, Izkia Siches.

Revive el hilarante momento

Todo sobre Gabriel Boric

Todo sobre Cambio de Mando 2022