A favor y en contra del quinto retiro: ¿Qué se ha dicho respecto al proyecto?

Ante la proximidad del Cambio de Mando del próximo 11 de marzo y, con ello, la salida de Sebastián Piñera del poder, la discusión sobre el proyecto de quinto retiro de fondos de pensión ha recaído en los últimos días exclusivamente en el Presidente electo, Gabriel Boric, y parte de su futuro Gabinete.

Lo anterior, también gatillado por lo expresado por el propio diputado magallánico, quien afirmó que "no voy a favorecer retiros y espero que el Parlamento siga la misma línea, pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", agregando que no era parte de su programa de Gobierno.

En paralelo, su futuro ministro de Hacienda y saliente presidente del Banco Central, Mario Marcel, -que fue firme opositor a los primeros tres retiros- manifestó que "los retiros de los fondos no están en el programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino que la reforma de pensiones".

Dichas afirmaciones han sido interpretadas como un portazo al proyecto y ha causado distintas reacciones en el mundo político.

Hay quienes están de acuerdo con que no haya más extracciones a los fondos de pensiones, otros derechamente no lo están, y otros expresan que oponerse de forma tajante sin que la pandemia y sus efectos hayan terminado no es lo óptimo.

De acuerdo con Boric

Entre quienes se cuadran con Boric, por ejemplo, se encuentra el diputado DC Matías Walker, quien sostuvo que "coincido con el Presidente Gabriel Boric que este es el momento de fortalecer las pensiones de los chilenos y las chilenas".

Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto señaló en Cooperativa que "lo que bien hizo Gabriel Boric y también su Gabinete fue ponerle claramente la lápida a los proyectos de retiro de fondos previsionales, marcando una señal para las bancadas que vamos a apoyar al Gobierno, es altamente improbable, si no imposible, que pueda avanzar, por eso yo creo que no hay que ilusionar a la gente".

A favor del quinto retiro

Sin embargo, hay también quienes se muestran completamente contrarios a la actitud del Mandatario electo respecto a un proyecto (cuarto retiro) que durante su campaña presidencial apoyó.

Entre las principales opositoras al rechazo del futuro Gobierno a un quinto retiro se encuentra la diputada Pamela Jiles, una de las principales impulsoras del proyecto.

"Es interesante que nos saquemos las caretas, me parece triste constatar que aparentemente tenemos un Presidente de la República por el que no votó nadie, que es Mario Marcel, quien está definiendo las políticas del nuevo Gobierno", señaló.

Desde el Partido Comunista, en tanto, también mostraron su disconformidad con lo expresado por Boric y Marcel.

La diputada Marisela Santibáñez, por ejemplo, sostuvo que "sin ser populista le digo sí a la PGU y también le digo que sí a un quinto retiro del 10% y en definitiva voy a decirle que sí a todas aquellas iniciativas que vengan a ayudar a nuestro pueblo que tanto ha sufrido y que por cierto se le vienen meses más complicados, este será uno de los marzo más difíciles para los chilenos, sin IFE y sin tener ayuda de este Gobierno".

El alcalde de Recoleta y excandidato presidencial, Daniel Jadue, aunque dijo estar de acuerdo en que los trabajadores no deben costear las crisis, sostuvo que "el quinto retiro debe ser analizado en virtud de la situación económica que el Gobierno entrante sea capaz de generar con algunos de los proyectos emblemáticos que tiene”.

“No entendería que la misma coalición que aprobó todos los otros retiros hoy trate de negarse al quinto”, agregó.

Otras posturas

Sin manifestar su apoyo o rechazo a la postura de Boric, otros se han centrado en que no se puede descartar la opción de un quinto retiro, dependiendo de las condiciones de la pandemia y de las políticas que se adopten.

El diputado del PPD Raúl Soto, por ejemplo, señaló que "la situación de incertidumbre va a ser mucha y por lo tanto, yo soy claro, voy a apoyar personalmente la idea de un cuarto retiro en marzo si no se presentan alternativas de apoyos sociales que den seguridad y certeza a la población, y mi bancada también".

El diputado y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marcos Ilabaca, por su parte, manifestó que la postura de Boric es precipitada.

Tras esto, agregó que "estoy esperanzado en que nos plantee un paquete de políticas fiscales tendientes a soportar la grave crisis económica que ha significado la pandemia, la que hoy día está con números en alza".

