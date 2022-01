Beneficios de la Pensión Garantizada Universal para la mujer: pensiones aumentarían hasta en un 90% en promedio

Tras la aprobación de la Pensión Garantizada Universal, la jubilación de una mujer con pensión autofinanciada podría aumentar en casi un 90% en promedio. Actualmente, solo falta la promulgación del Presidente Sebastián Piñera para que esto sea una realidad.

En promedio, según la Superintendencia de Pensiones, las jubilaciones autofinanciadas llegan a 208 mil pesos en el caso de las mujeres. A ese monto, se le sumarán los 185 mil que aporta la Pensión Garantizada Universal, con un promedio total de $393 mil.

Tras la aprobación de la Pensión Garantizada Universal, se beneficiarán a 2,4 millones de personas mayores a 65 años, jubiladas o no, además, también quienes tienen pensión de invalidez y menores de 18 años con discapacidad severa.

Por una laguna bajó su pensión

Para Ernestina, esta iniciativa resultará ser un salvavidas para sobrellevar el mes. Su pensión es de apenas 125 mil pesos y debe hacer trabajos extras para poder tener un poco más de dinero.

“Trabajé en estética 50 años. Lo que pasa es que mi último empleador 15 años no me pagó, quedó una laguna ahí y eso me bajó mucho”, cuenta.

El otro caso es el de Miguelina. No tiene casa propia y asegura que debe sacrificarse para poder vivir y pagar las cuentas.

“Yo soy pensionada solidaria, pero no tengo casa propia, pero tengo casa donde vivir y hay que sacrificarse harto para vivir, pagar las cuentas, pasar el mes, todo”, lamenta.

Pensiones autofinanciadas

La subsecretaria de Servicios Sociales, Andrea Balladares, explica: "El sistema para las personas que hoy no reciben aportes del Eestado, es decir que todo viene de sus ahorros, van a ingresar y podrán recibir este aporte desde agosto en adelante".

Asimismo, para quienes reciban menos de 630 mil pesos en pensiones autofinanciadas, recibirán el aporte de 185 mil pesos completos, el que irá disminuyendo a medida que suba el monto de la pensión, teniendo como límite el monto de un millón de pesos.

Pilar Solidario

En el caso de los pensionados por Pilar Solidario, con la pensión garantizada universal el monto de la jubilación quedará fijado en 185 mil pesos.

Los pagos iniciarán en febrero, específicamente en la tercera semana del mes, para concretar el pago de la Pensión Garantizada Universal para este grupo.

El pago será presencial y automático, siendo beneficiados más de un millón 400 mil chilenos, de acuerdo a lo señalado por Patricio Melero, ministro del Trabajo.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal