Reuniones de Boric con su coalición y con timoneles de la centroizquierda marcan jornada previa a anuncio de su Gabinete

¿Qué pasó?

En la jornada de este jueves el Presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con los líderes de su coalición, Apruebo Dignidad, pero también agendó reuniones con los presidentes del Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR) y Partido Liberal (PL).

Esto es a menos de 24 horas de que dé a conocer su Gabinete de Gobierno, el cual será anunciado este viernes en el Museo Nacional de Historia Natural.

Apertura a la centroizquierda

Si bien desde hace un tiempo hay rumores de que el PS sería parte de la administración de Boric, estos encuentros se pueden entender como una apertura más extendida a la centroizquierda.

Tras la reunión con el Mandatario, los líderes de Apruebo Dignidad reconocieron la necesidad de incluir a otros sectores.

"No alcanza"

"En el comité político esencialmente va a estar Apruebo Dignidad, porque sí se ha dicho que es el eje", comentó el presidente del PC, Guillermo Teillier, quien agregó: "Pero eso no es excluyente. Quiero decir que el hecho de que nosotros tenemos la seguridad de que este Gobierno se va a jugar por cumplir con el programa, eso nos tranquiliza".

"Hemos tomado la decisión de conversar con todos los otros partidos. De hecho, se está haciendo en el parlamento, conversando con todos los partidos, incluso con la derecha. En eso no hay un problema ni una frontera. Lo importante es que se cumpla el programa", sostuvo.

Por su parte, la delegada política del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, reconoció que "creemos que no se puede restringir a una coalición política, porque no alcanza. Nuestra coalición no da cuenta de la amplitud del apoyo que tuvo el Presidente de la República en las urnas".

Respecto de que el Gabinete esté compuesto por figuras externas a Apruebo Dignidad, afirmó que "no sólo no nos complica, creemos que van a ser bienvenidos todos los que el Presidente convoque".

"Una convocatoria amplia"

El presidente del PS, Álvaro Elizalde, tras reunirse con Boric fue consultado por detalles del Gabinete, ante lo cual manifestó que "no hay que ser ansiosos. Ahí (mañana viernes) sabremos quiénes han sido convocados para formar parte del equipo de colaboradores más cercanos del Presidente. Pero nosotros lo que hemos manifestado es nuestra voluntad, insisto, de contribuir al éxito de su tarea, sin pedir nada a cambio".

"El Gabinete va a ser anunciado por el Presidente electo, por Gabriel Boric. No corresponde que nosotros digamos nada al respecto, porque además es la tradición republicana en un país de carácter presidencialista, donde a quién le corresponde elegir a sus colaboradores cercanos es al Presidente electo", recalcó.

"No obstante, él ha sido explícito en señalar que su voluntad es tener una convocatoria amplia respecto de la base de apoyo social y político de su Gobierno. Nosotros hemos reiterado nuestra voluntad de contribuir", añadió.

Al ser consultado sobre lo que se abordó en el encuentro, afirmó que "en la reunión no se habló de nombres, se habló más bien de cómo se generan condiciones y cómo nosotros podemos contribuir a que al próximo Gobierno le vaya bien".

