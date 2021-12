Esperanza de vida de las mascotas aumentó al doble: Se debería a que se consideran "miembros de la familia"

En dos décadas la esperanza de vida de las mascotas se ha duplicado. Si en los años 90' los animales domésticos tenían un promedio de vida de 8 años, hoy los perros pueden vivir 12 años en promedio, y los gatos, 16.

En conversación con Meganoticias Alerta, el médico veterinario, Erwin Flores, manifestó que esto se debe principalmente a la positiva evolución que ha tenido el comportamiento de los seres humanos respecto a sus mascotas.

Son tratados como "miembros de la familia"

Flores se refirió a las "familias multiespecies", un concepto en el que, sin humanizar a los animales, "considera a las mascotas como parte de la familia. Por eso se habla de adopción siempre, independiente de cómo haya sido la forma de obtenerlo".

"Dentro de las cosas que se han observado, es que ha habido un aumento, desde antes de la pandemia, en el interés de las personas en tener a un miembro más de la familia que no sea humano", señaló el experto.

"Hay estudios que dicen que ellos (las mascotas) benefician nuestra calidad de vida para hacer que nuestra propia esperanza de vida sea mayor. Hay animales que tienen alguna calidad casi terapéutica en las familias, sobre todo para aquellos que viven solos o los que tienen capacidades distintas", agregó el profesional.

Revolución en la medicina preventiva

"Una revolución alta ha habido desde la medicina preventiva. Antes, las personas vacunaban a los perros después que se enfermaban. No había mucha información ni educación en cuanto a eso. Hoy prácticamente no existe alguien que no sepa que a los perros hay que vacunarlos desde temprana edad", aseguró el médico veterinario.

También mencionó la Ley de tenencia responsable de mascotas o más conocida como "Ley Cholito", normativa en la que se hace alusión a la edad de entrega de los animales, la que no puede ser antes de los 60 días, ideal 70 u 80, "porque adquieren habilidades comunicacionales, a moderar la mordida", entre otros.

Esto último "es muy importante, porque un animal que puede comunicarse y es bien educado, se estresa menos".

Al respecto, Flores afirmó que se descubrió que el estrés es uno de los factores más grandes a la hora de acortar la vida de los animales.

"Hoy tenemos un montón de alternativas de alimentos que son muy buenas, que han ayudado a que los animales tengan una mejor esperanza de vida. Salir a pasear, ser parte de la familia, sentirse querido. No es por humanizarlos, pero se debe entender que son un miembro de la familia", expresó.

