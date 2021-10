Asesor de campaña de Sichel y posible financiamiento irregular: "Lamento que se presten para esta injusta maniobra"

¿Qué pasó?

Cristóbal Acevedo, asesor de campaña del candidato presidencial Sebastián Sichel, por el partido Chile Podemos Más, cesará de sus actividades en la candidatura por las supuestas acusaciones sobre un supuesto financiamiento irregular en la campaña de Sichel para diputado en 2009.

Según un comunicado que emitió el abogado, aseguró que "es evidente que dicha acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel" luego del reportaje emitido por Chilevisión.

Se restará de la candidatura

Tras estas acusaciones, Acevedo declaró que se restará de sus "responsabilidades" en la campaña del candidato.

"Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña", declaró.

En tanto, lamenta que el medio "se haya prestado para esta injusta maniobra en medio de una campaña electoral", asegurando que dañan, especialmente, a quienes rodean al ahora exasesor.

Presentará acciones legales

En consecuencia, el abogado advirtió que presentará acciones judiciales civiles en contra de quienes resulten responsables por estas acusaciones y espera "contribuir con ello -al menos de forma marginal- a que detengamos la grave degradación que está sufriendo la política nacional".

Finalmente, agradeció al equipo de campaña por las últimas dos semanas de "intenso trabajo" y al candidato por igual, deseándole el "mayor de los éxitos por el bien del país".