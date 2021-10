Caso Denisse Cortés: Carabineros revela audio mientras familia duda de la versión de la policía

¿Qué pasó?

Carabineros reveló un audio que registró el momento en que Denisse Cortés Saavedra fue herida en la "Marcha por la resistencia mapuche y la autonomía de los pueblos", lesión que finalmente le provocó la muerte.

Este registro muestra una versión contraria a la de la familia de la mujer de 43 años, quienes apuntaron a Carabineros, afirmando que la herida de Denisse no fue provocada por un fuego artificial, como señala la versión institucional, y que los uniformados no permitieron que recibiera la atención oportuna tras la lesión.

El audio

De acuerdo a lo relatado en el audio, el registro sería del momento en que la mujer habría sido impactada por la pirotecnia, tras lo cual ella cae al piso, requiriendo atención.

"Me puede repetir por favor, la circunstancia de la lesión de la señora", dice un funcionario.

Ante esto, se escucha la respuesta: "La señora se encontraba al costado norte entre Portugal... (se corta la comunicación) un fuego artifi... (se corta la comunicación)".

Luego, otra voz dice: "producto de una bomba de ruido".

Investigación

El registro ya está en manos de la Fiscalía Centro Norte, que está llevando esta investigación con la Policía de Investigaciones, donde se encuentran trabajando la Brigada Investigadora de Delitos contra Derechos Humanos, además de la Brigada de Homicidios, la Brigada Especializada de Investigación y Desactivación de Artefactos Explosivos, contra amenazas y el Laboratorio de Criminalística.

Sin embargo, quien se encuentra indagando la causa de muerte de la mujer es el Servicio Médico Legal.

"No es un fuego artificial"

La madre de la estudiante de tercer año de Derecho, Teo Saavedra, manifestó que: "En mi familia ya no existen las lágrimas, nos destruyeron. Si hubieran visto su cuerpo, no es un fuego artificial, eso no es un fuego artificial".

Por su parte, la abogada de la familia, Silvana del Valle, expresó que: "Estamos profundamente consternados y estamos decididos también a conseguir justicia para una de nuestras integrantes más queridas".

Respecto a si fue pirotecnia la que causó el fallecimiento de Denisse, señaló que: "Nosotros no creemos que haya sido esa la razón por la cual Denisse sufrió las heridas que sufrió. Pero además, en el caso que se confirmara aquello, entendemos que la causa final de la muerte de ella fue la falta de servicio por parte de la policía, que en lugar de resguardar el derecho a la manifestación lo que hizo fue impedir el paso del servicio de salud y, encontrándose Dennis a solo dos cuadras de la Posta Central, permitió que se desangrara".

¿Un fuego artificial puede causar la muerte?

La directora de Prevención de Riesgos de DUOC UC, Karen Fuentes, explicó que: "Como consecuencia de una mala manipulación, puede provocar hasta la muerte, dado que estos provocan grandes incendios, quedando personas atrapadas en el fuego".

"Las esquirlas pueden provocar heridas profundas que dañen tanto al ser humano que produzcan la muerte", agregó.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

