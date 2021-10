"Me pusieron electroshock": Vecinos de San Bernardo denuncian ola de robos y asaltos

¿Qué pasó?

Una pesadilla es lo que dicen estar viviendo los vecinos de la comuna de San Bernardo, quienes aseguran ser víctimas de constantes asaltos, incluso a plena luz del día.

En concreto, se trata de nueve comités, los cuales manifiestan haber luchado por años para tener una casa digna, sueño que se concretó hace siete meses, el mismo tiempo en que comenzaron los delitos.

Cansados de la delincuencia, este fin de semana vecinos de esas viviendas sociales salieron a la calle para exigir mayor seguridad.

¿Qué dicen los vecinos?

La Presidenta Comité de Santa Teresa de los Morros, Olga Espinoza, expresó su molestia ante la ola de asaltos: "¿Hoy día qué están esperando acá? ¿Que nos violen a un niño, a una niña, que nos roben, o matemos a un delincuente y nos tengamos que ir presos, por defender lo que es nuestro? Entonces eso no lo vamos a permitir".

"Que tengamos sensación de inseguridad, de que prácticamente si sales a comprar el pan te van a asaltar, con lo que sea, con un cuchillo o pistola, no es justo", manifestó José Sebastián, vecino de la Villa El Canelo.

Otra habitante del sector señaló que "a mi hijo de 15 años lo arrastraron por el suelo con un cuchillo en el cuello. Le bajaron los pantalones para ver si tenía algo en los testículos. Lo revisaron entero".

"Fui agredida. Me pusieron un cuchillo en la costilla, me pusieron electroshock, me robaron la cartera, el celular, el carnet, todo. Y después me dejaron botada", indicó otra vecina.

¿Qué dicen las autoridades?

Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, aseguran que los hechos delictuales de mayor connotación social en San Bernardo disminuyeron en un 20% en lo que va del año respecto a 2020.

"Analizamos distintos proyectos que estamos desarrollando en conjunto para tener una mayor capacidad de prevención y de reacción frente a los delitos", sostuvo la subsecretaria María José Gómez.

En tanto, el Alcalde de San Bernardo, Leonel Cádiz, indicó que "hemos solicitado al gobierno una pronta respuesta, hemos ido a La Moneda a entregar una carta, exigiendo mayor dotación policial y mayor cantidad de vehículos de carabineros".

"Hoy tenemos para 155 kilómetros cuadrados y 324 mil habitantes, 450 carabineros y 4 vehículos", añadió.

