Padres molestos por prohibición de viajes al extranjero a menores de edad: Sin vacuna no pueden salir del país

¿Qué pasó?

Tras un año y medio de pandemia por coronavirus, las libertades personales comienzan a ser recuperadas, sin embargo los viajes son el foco de una nueva polémica: los menores de edad sin Pase de Movilidad no pueden salir del país.

Y es que los cambios anunciados por el Ministerio de Salud sobre los traslados de personas, dejan el Pase de Movilidad como un recurso fundamental para cumplir dicho objetivo, situación difícil para los más pequeños, quienes aún no han podido ser vacunados o recién están iniciando su proceso de inoculación.

Padres molestos

Cientos de personas se reúnen afuera de las oficinas de la Subsecretaría de la Prevención del Delito para solicitar permisos, especialmente para los menores de 12 años.

"Cómo me van a prohibir salir. O sea, si esta pandemia dura dos años más o seis años más, ¿no voy a poder salir con ellos hasta que cumplan seis años?", reclama una madre, molesta por no poder viajar con su hijo.

"No hay vacunas para él. No existen. No es que yo no lo quiera vacunar", comenta otra madre, frustrada.

Una mujer, en tanto, cuestiona la venta de pasajes: "Venden el servicio, sin embargo el Ministerio no nos da la posibilidad de poder salir".

Cabe recordar que son sólo cuatro los motivos por los que los menores de edad pueden salir del país: Razones humanitarias, irse a vivir a otro país, tratamientos médicos o la salidad para la realización de ciertas actividades específicas.

¿Qué dicen las autoridades?

Hasta 2.500 solicitudes diarias reciben en la subsecretaria de Prevención del Delito, motivo por el que, desde el 17 de septiembre, se debe esperar a que un requerimiento haya sido respondido para generar una nueva solicitud, y así evitar sobrecargar los procesos.

La Subsecretaria de dicha cartera, María José Gómez, indicó que "es importante que estas solicitudes se realicen al menos con 48 horas de anticipación respecto de cada viaje".

En tanto, el Subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, defendió las restricciones para los viajes en menores edad.

"Una persona no vacunada tiene un riesgo más alto de enfermarse y por lo tanto el riesgo de que esa persona ingrese contagiado al país, es mayor", sostuvo.

