"Si no me bajaba, me mataban": El crudo relato de una víctima de encerrona

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes se registró una violenta encerrona en la comuna de Independencia, en la que tres delincuentes se bajaron de un vehículo y comenzaron a amenazar con armas de fuego a sus víctimas, a pesar de la presencia de transeúntes a su alrededor.

El registro en video del violento hecho, que dejó a sus víctimas horrorizadas, fue realizado por un testigo y rápidamente difundido a través de redes sociales.

Los hechos

La violenta encerrona fue realizada la mañana de este viernes, en Américo Vespucio con El Salto, cuando un grupo de al menos tres sujetos interceptó un vehículo de alta gama, quienes se bajaron y comenzaron a amenazar a sus ocupantes con armas de fuego para hacerlos descender del vehículo.

“Me apuntó en la cabeza y a mi jefe, que venía a un costado. Trataron de sacarlo, pero como tenía el cinturón, no podían. Me estaban apuntando a mí, me obligaban a que me bajara, si no me mataban”, relató, aún asustada, una de las víctimas de la encerrona según consignó 24Horas.

Además, tras hacerlos descender de su vehículo, los delincuentes golpearon a sus víctimas y les robaron todas sus pertenencias, para posteriormente abandonarlos en el lugar.

Testigos que presenciaron el crimen le prestaron ayuda a la víctima y la trasladaron hasta un centro asistencial.

Finalmente, personal de Carabineros logró encontrar el vehículo involucrado luego de haber sido abandonado.

