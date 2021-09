"Sentí una patada por la espalda y caí": inédito castigo a futbolistas amateur implicados en brutal agresión

Un drástico castigo recibió un grupo de futbolistas tras disputarse un encuentro amistoso entre Regional y Sporting, en la municipalidad de Ovejería Bajo, en Osorno.

La sanción fue notificada tras una agresión física de la cual fue víctima un jugador de 34 años, quien terminó con una doble fractura mandibular.

El hecho comenzó luego que esta persona se viera enfrascada en una jugada con un rival. En ese momento, al levantarse comenzó el brutal ataque que involucró a un total de 5 futbolistas, informa El Austral.

"Sentí una patada por la espalda y caí"

Al momento del suceso, el jugador lesionado señaló que "sentí una patada por la espalda y caí. Fui atacado con patadas por varios jugadores cuando estaba en el suelo".

"Pedí que me dejaran de golpear, pero no había caso", reveló el jugador, quien en ese instante estaba como invitado por el club Sporting en el cotejo.

Respecto a la intervención a la que tendrá que someterse, explicó: "Aún no me han informado el valor de la operación. El 80% debo costearlo yo y el 20% Fonasa. Mi familia y amigos me han ayudado aportando dinero y esperamos una pronta recuperación".

La severa sanción

Posterior a este suceso, se logró identificar a los responsables y en paralelo se determinó castigarlos con cinco años y la expulsión de la Asociación de Ovejería.

Además, se incluyó una sanción de tres años al club Regional, que podrá volver a jugar recién el 2023.

Miguel Hernández, presidente de la Asociación de Ovejería, indicó que "el hecho fue lamentado por la directiva y presidente de los clubes, quienes de manera enérgica rechazaron lo ocurrido y por tal razón determinaron aplicar este castigo severo, nunca antes usado en la asociación".

"Lo máximo han sido seis meses, pero nunca años con expulsiones. Se firmó un acuerdo formal para que exista un precedente de que no puede volver a suceder", agregó.