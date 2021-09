Marlene De la Fuente y estafa de Garay: "De los $78 millones que le pasé solamente me pagó $600 mil"

¿Qué pasó?

Este martes Marlene De la Fuente, exesposa de Iván Núñez, se refirió a la estafa por $78 millones que sufrió por parte de Rafael Garay, ingeniero comercial que fingió tener cáncer.

Cabe señalar, que en total fueron 29 víctimas las víctimas a las cuales defraudó por una suma que asciende a $1.300 millones, por lo cual, este viernes el supuesto economista rematará una serie de obras de arte.

"Solamente él me pagó $600 mil"

Al respecto, la mujer señaló que “yo traté de comunicarme con nuestro abogado, que veía el caso en su momento, y no tuve respuesta, pero tengo entendido que no va directamente a las 29 víctimas”, el dinero recaudado.

Por otra parte, indicó en Canal 13 que “de los $78 millones, una vez que nos fuimos a juicio todas las víctimas y todo el procedimiento para extraditarlo de Rumania, en ese entonces se remataron algunas cosas y él trató como de remediar un poco la situación y pagarle a los afectados y lo único que le dieron a cada afectado fueron $600 mil”.

“Yo podría decir, que de los $78 millones que yo le pasé, que incluso no recibí ningún peso de interés de nada, solamente él me pagó $600 mil", aclaró.

Sobre el remate, manifestó que "se supone que son los últimos bienes, lo digo porque una vez que nosotros estuvimos en juicio, dijeron que Garay ya no tenía absolutamente nada. Nosotros sabíamos que existían estas piezas, específicamente yo que tenía una persona que era muy cercana a él, por lo tanto yo sabía que había muchas más cosas, también tengo entendido que hay propiedades, inmuebles que están entregados a otras personas".

"En ese momento dijeron que no había nada. Me llama la atención que estas 11 obras se hayan rematado ahora para pagar las casas comerciales, bancos y la Tesorería General de la República y no en ese momento cuando los 29 estafados hicimos un juicio para extraditarlo y traerlo a Chile para que se hiciera cargo de la deuda", planteó.

"Yo ya lo di por perdido"

Sobre la estafa, De la Fuente sostuvo que "hoy en día ya no me pesa ni quiero matarme ni quiero tener un problema o llevar una carga fuerte en mi vida por este tipo de personas. Yo ya lo di por perdido, esa es la verdad. Yo ya perdí la fe hace mucho rato respecto a Garay y creo que de un tipo así tú no puedes esperar absolutamente nada, porque si nos mintió a todos con una enfermedad y con un montón de cosas que ya todos sabemos, qué vas a esperar".

"En general en la vida a veces uno da mucho y cuando ocurren cosas que tú no esperas en la vida, es mejor olvidarlas (...). Todo lo que se le entregó a Rafael yo creo que eso suma para mí para estar mejor y lo que venga ahora lo tendrá que ver él, él tendrá que lidiar con su maldad, con su veneno, con lo que hizo con las personas", expresó.

Remate de obras

Este viernes se rematarán obras de arte, cuadros y fotografías pertenecientes a Rafael Garay, con lo que se pretende cubrir parte de la deuda luego que este se declarara en quiebra.

Entre las obras hay seis fotografías de Paz Errázuriz avaluadas cada una en un precio mínimo de $1 millón.

También hay una obra de Arturo Duclos, del año 2000 y que es un acrílico sobre tela de 100 cm x 80 cm, que tiene precio mínimo de $3,5 millones.

Entre la colección hay una obra del artista Hugo Cárdenas del año 1987 y que mide 130 cm x 160 cm, que tiene un precio mínimo de $3,5 millones.

También se remata un acrílico sobre tela de la artista Marcela Trujillo del año 2011 que mide 150 cm x 200 cm y que tiene un precio mínimo de $3,9 millones.

Otra de las piezas en remate es una mixta sobre tela con aplicación de madera de Coco González del año 2006 y que mide 230 cm x 160 cm, con precio mínimo de $4,2 millones.

Finalmente, la obra de mayor valor es la de Arturo Duclos del año 1995 que consiste en un acrílico y óleo sobre tela de 170 cm x 130 cm y que tiene un precio mínimo de $8 millones.