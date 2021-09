Goic votará contra el cuarto retiro: "Es momento de dejar el populismo de lado y empezar a pensar en el país"

¿Qué pasó?

La senadora DC Carolina Goic se refirió este lunes al trámite del proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones, el cual vive una semana clave en el Congreso.

Esto, ya que esta semana la Comisión de Constitución de la Cámara procederá a su revisión en particular, con el fin de despacharlo a Sala.

¿Qué dijo la senadora?

"Me parece que hay un antes y un después cuando nosotros logramos mayor cobertura del IFE, los tres retiros anteriores se justificaron en la medida que las ayudas no estaban llegando a la gente por la pandemia. Eso hoy día se está dando", señaló la senadora, quien aprobó los retiros anteriores, en Mega Plus.

En esta línea, agregó que "la discusión es distinta. Esta no solo es una mala política pública, yo diría que lo que ha quedado hoy día en evidencia es que lo que busca es terminar con las AFP, objetivo que yo comparto, pero no se hacen las cosas así, eso se hace generando una alternativa y no acrecentando el problema de la escasez de fondos para pensionarse de las personas".

Apoyo de parlamentarios

Frente al apoyo a la iniciativa por parte de parlamentarios de su sector, Goic sostuvo que "a mí me parece que el parlamento tiene que volver a poner el foco en el país y no en la próxima elección".

"Esto de tener la calculadora electoral para tomar decisiones es algo que puede ser muy complejo. Primero, yo creo que a nadie le pueden garantizar que porque vota a favor esto van a votar por ese candidato", expresó la senadora.

"Es momento de dejar el populismo de lado"

En paralelo, señaló: "Además, cuidado con lo que necesitamos nosotros del parlamento hoy día. Me parece que es momento de dejar el populismo de lado y empezar a pensar en el país, hacerse cargo de lo que la gente está necesitando".

Lo anterior, sostuvo, implica, "tomar acuerdos en definiciones de mediano plazo. El populismo es algo que puede pasarnos la cuenta muy duro".

"Lo que hace es degradar la política"

En paralelo, la senadora respondió si siente menos presión social de cara a la votación del cuarto retiro, teniendo en cuenta que no postulará a la reelección en su cargo.

"Ahí es razonable preguntarse cuál es el objetivo del parlamento, ¿es actuar de acuerdo a lo que te señala la encuesta?, ¿de acuerdo a lo que te señala Twitter o las redes sociales? O es cumplir su labor de poner los intereses del país, hacer una discusión con fundamentos y tomar decisiones que a veces pueden no ser las más populares, pero sí ser las mejores para responder a las necesidades de la gente", señaló.

Tras esto, agregó que "hoy día es la discusión respecto del retiro, mañana será otra y pasado será otra, en función del cálculo respecto del voto. A mí me parece que eso lo que hace es degradar la política, el objetivo de la política y el rol del parlamento. Y no creo que le haga bien a una institución que es tan relevante para nuestro país".

"Espero que no pase de la Cámara"

En relación con el trámite del proyecto, la senadora sostuvo que "yo espero que no pase de la Cámara. Lo que esperaría es que nos centremos en algo que la gente está esperando, es cómo avanzamos en hacer una reforma de pensiones de verdad".

En esta línea, señaló que "hoy día tenemos una noticia, se presenta al fin el aumento de la cobertura del pilar solidario, ojalá eso se apruebe rápido, del 60% al 80% de la población, algo que podíamos haber hecho hace un año".

