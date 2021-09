Daza refuerza llamado al autocuidado por Fiestas Patrias: "Todavía tenemos circulación viral"

¿Qué pasó?

Este jueves la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, hizo un llamado a mantener las medidas de autocuidado ante una nueva celebración de Fiestas Patrias.

Al respeto, Daza recordó en Meganoticias Conecta que "es importante entender que todavía estamos en una pandemia, todavía tenemos circulación viral, por lo tanto, en esta celebración de Fiestas Patrias es muy importante mantener las medidas de autocuidado".

Recomendaciones

La subsecretaria realizó una serie de recomendaciones para evitar los contagios aunque también hizo un llamado a testearse.

"Ojalá siempre cualquier actividad social hacerla al aire libre porque el riesgo de contagio es menor que adentro. Si vamos a estar adentro, es muy importante la ventilación, al menos la ventilación cruzada, que haya dos ventanas abiertas. Lo otro que es fundamental, si vamos a estar con otras personas y vamos a estar comiendo, mantener ese distanciamiento físico que hemos hablado de un metro, habernos lavado las manos antes, no compartir ojalá los alimentos, ojalá que cada persona ponga su nombre en el vaso. Ojalá festejar en grupos pequeños, con personas que yo comparto habitualmente", indicó.

Además, señaló que "si voy a estar con personas que no conozco o con las que no he compartido en el último tiempo, ojalá las personas se testeen previamente a una actividad social, sobre todo aquellas personas que tienen un síntoma mínimo, un poquito de dolor de cabeza o fiebre, testearse y mantenerse aislado".

En esa línea, dijo que "el testeo oportuno es fundamental para diagnosticar los casos y obviamente para aislarlos y de esa manera mantener estos números que esperamos sigan largo tiempo".

Se va a testear todo el fin de semana

Además, aclaró que se van a estar haciendo test gratuitos en todo el país durante el fin de semana: “Vamos a estar con los móviles para que las personas se acerquen y se testeen oportunamente. Vamos a estar testeando con PCR y con antígeno”.

"Hacemos un llamado a las personas a que se testeen antes, de todas maneras si tengo síntomas y después, posterior a estas Fiestas Patrias testearse porque probablemente podemos tener un aumento de contagios por la situación de fiestas y de compartir", concluyó.

Ver cobertura completa