Australia ayudó a la CIA en la intervención estadounidense contra Salvador Allende

Documentos de inteligencia develados el viernes indican que Australia realizó operaciones de espionaje en Chile para apoyar la intervención de Estados Unidos durante el gobierno de Salvador Allende.

El Servicio Secreto de Inteligencia de Australia (ASIS) instaló una "estación" en Santiago entre 1971 y 1973 a pedido de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), según registros australianos publicados por el National Security Archive (NSA).

On 48th Anniversary of Military Coup, @NSArchive Posts Never-Before-Seen Australian Intelligence Service Docs on Anti-Allende Covert Opshttps://t.co/1k0wqWdYq4#FOIA #Chile #CIA #FOI