PDI reitera consejos para evitar fraudes ante denuncia de hackeo de WhatsApp vía telefónica a restaurante

Este jueves se conoció que desconocidos hackearon la cuenta de WhatsApp del restorán La Mechá Pulenta, luego de que este apareciera en el matinal Mucho Gusto, lo que atrajo a múltiples clientes a contactarlos.

En efecto, los estafadores se hicieron pasar por Danilo Villegas, periodista del matinal, señalando que irían al local con la actriz Paz Bascuñan, debido al éxito de su aparición.

"Voz robotizada"

"Me decía que habían tenido mucho rating en el programa y que querían hacer una nota a las 15:00 horas, y de fondo se escuchaba en la conversación unos códigos de una voz robotizada que decía 482... algo, escuchaba este sonido que estaba muy recurrente en el fondo", señaló la dueña del local.

Tras finalizar la llamada, la mujer se percató que desapareció su sesión de WhatsApp Web, además, sostiene que "mi celular comienza a manejarse solo. Ahí dije 'me hackearon el WhatsApp'".

Tras esto, señala que logró bloquear el teléfono y cerrar las sesiones de WhatsApp que se encontraban abiertas.

Una vez que logró lo anterior, comenta que "me empieza a llamar muy insistentemente el mismo tipo, y me dice 'disculpa, recién hablamos' y le dije que no había hablado con nadie y le corté, y siguió insistiendo".

"No presioné nada"

La dueña del restorán asegura que no le enviaron ningún link ni que le pidieron que realizara ninguna acción, afirmando que el hackeo fue remoto: "Lo único que asocio es esta máquina remota que estaba y que fue por un llamado telefónico, porque yo no presioné nada, de hecho estaba atendiendo clientes".

Si bien no se registraron daños mayores, sí se mantuvieron conversaciones con clientes del local, cuyos mensajes no llegaron al teléfono que originalmente era destinado al WhatsApp comercial.

Tips para evitar estafas

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) entregaron cuatro consejos para evitar ser víctima de fraudes de este tipo.

Nunca entregues códigos de verificación que llegan a tu móvil, ya sea por mensaje de texto, e-mail o desde aplicaciones.

Activa la verificación en dos pasos de tu cuenta de WhatsApp, esto ayudará a prevenir el acceso no autorizado de desconocidos a tu cuenta.

Si recibes una solicitud de dinero por parte de un conocido, cerciórate que sea esa persona. Si es posible, intenta realizar una videollamada para corroborar su identidad.

Al utilizar WhatsApp Web, siempre ingresa la dirección completa del sitio, nunca ingreses a través de un buscador. Al finalizar, cerciórate de que la aplicación se encuentra completamente cerrada.

⭕ ¡Atento! Hay sujetos que buscan adueñarse de tu cuenta de WhatsApp! Considera estas recomendaciones que te entrega la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano y protege tu información digital: pic.twitter.com/7Stgb5pIBY — PDI Chile (@PDI_CHILE) August 23, 2021

