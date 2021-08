"Satanismo informal": vecinos en alerta por hallazgo de animales muertos en Ñuñoa y Quinta Normal

Misteriosos e indignantes sucesos se han dado a conocer en los últimos días en algunas comunas de la capital, luego del hallazgo de animales muertos en zonas urbanas, lo que ha generado sospechas acerca de eventuales "ritos satánicos".

El último caso se detectó en una plaza de la comuna de Ñuñoa, específicamente, en avenida Sur con Seminario, donde se encontraron dos gallinas muertas dentro de una bolsa de basura. Alrededor también se descubrieron aros y monedas, las cuales estaban incrustadas en los animales.

Los vecinos de esa zona de la capital están atemorizados, ya que no saben qué es lo que ocurre, debido a que solo hay cámaras en un domicilio no habitado, por ende, no se ha podido dar con el paradero de los presuntos autores de estos crímenes.

Pero no es el único lugar donde se ha presentado este suceso, ya que hace unos días en la comuna de Quinta Normal, en la ribera sur del río Mapocho, se encontraron sacos de harina con restos de animales mutilados, lo que derivó en una querella.

¿Qué dicen los vecinos?

"En la plaza había unas bolsas, no soy tan curioso, pero parece que ahí es donde estaban los animalitos, unas gallinas... es muy extraño, totalmente extraño. Obviamente, es inhumano también", comentó un vecino de Ñuñoa.

En paralelo, Julia, quien también se percató de otro impactante hecho en Quinta Normal, manifestó: "El día domingo nos fuimos a la feria con mi mamá. Íbamos caminando por la orilla del río y nos percatamos que había sacos de perros, de gatos, de todos los animales".

Los vecinos dicen que desde hace más de dos meses hay gente que roba sus mascotas y los encuentran mutilados: "Lunita apareció hace una semana, la anduvimos buscando por todos lados. Era de una vecina de acá", sostuvo Julia.

Romina, otra testigo de Quinta Normal, reveló que "estamos formando una asociación 'Justicia por Lunita' y por todos los perros desaparecidos".

Ana María, víctima de esta angustiante situación, sostuvo que "a mí se me perdió un perrito y no me dio el corazón para ir a ver si ese perrito era el mío. Yo fui a ver esos sacos, pero había que abrirlos. Al perro me lo robaron del antejardín".

"Satanismo informal"

En entrevista con el matinal Mucho Gusto, Jorge Suez, párroco de la Iglesia Ortodoxa, explicó: "Esto del punto de vista de la literatura no es un rito satánico, porque lo satánico tiene otra dimensión mucho más institucionalizada. Una iglesia satánica es una iglesia formal, con ritos, biblia y jerarquía".

"Esto apunta más a algo que se conoce más como el satanismo adolescente o satanismo informal, que son copias burdas de ciertos ritos que apuntan a personas con desórdenes mentales, con disociación de personalidad o búsqueda de algunos mesianismos y buscar el protagonismo desde el punto de vista personal, más que el satanismo", expresó.

De acuerdo a lo anterior, Suez agregó que "más que rito satánico, tiene que ver con el vudú, la magia negra, con amarres y cierto tipo de actividad oscura para invocar las fuerzas del mal, de tal forma de provocar ciertas acciones deseadas en perjuicio de muchas personas. Esto lo vemos siempre en relación con venganzas de parejas y hermanos".

Revisa aquí la segunda parte

Todo sobre Mucho Gusto

Ver cobertura completa