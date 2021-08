Leche Purita será sacada de circulación y Junaeb modificará sus preparaciones con productos de

¿Qué pasó?

Tras 47 años de presencia en la alimentación de los más pequeños del hogar, el Ministerio de Salud decidió sacar de circulación la tradicional Leche Purita, que tuvo como origen combatir la desnutrición y que desde 1999 se entrega en su modalidad "fortificada".

En reemplazo de este alimento, se distribuirá un producto con mejores nutrientes y en cantidades aptas para el crecimiento de los niños, y que al mismo tiempo ayude combatir la obesidad y el sobrepeso en lactantes.

La nueva leche

Este nuevo producto, denominado "Fórmula de Inicio para lactantes", está destinado a los menores de un año, que tienen dificultades con la lactancia materna y que son parte de la población más vulnerable.

Evelyn Sánchez, nutricionista de la Universidad de Las Américas, señaló que: "Entrega una alternativa que se adapta a esta nueva evidencia y que no necesita, por ejemplo, la adición de azúcar, como lo hace la Leche Purita Fortificada en algunos casos, lo que además implica una menor manipulación".

Distribución de la nueva leche

El proyecto comenzó el año 2015 y tendrá una expansión progresiva. La primera etapa de distribución comenzó este miércoles.

La nueva fórmula se está distribuyendo en regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Aysén. En octubre se sumarán otras siete regiones, mientras que en diciembre se incorporará Valparaíso, y la Región Metropolitana, e incluirá a niños y niñas de hasta 9 meses.



"Para los menores de seis meses sigue siendo lo más importante la leche materna. Estas leches sucedáneas son para aquellas situaciones particulares en que las madres no pueden dar leche materna", explicó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Plan de alimentación de la Junaeb

Los cambios en la alimentación también se están realizando en niños y adolescentes que asisten al colegio, ya que la Junaeb modificó su programa y las preparaciones que se entregarán a los jóvenes.

El director nacional de la Junaeb, Jaime Tohá, señaló que la idea es "ir eliminando en primer lugar aquellos alimentos que no contribuyen a detener la pandemia de la obesidad. Aquellos alimentos como el pan, que reducimos a la mitad, cereales que no son de buena calidad, algunos lácteos que no son de buena calidad, los vamos a ir reemplazando por otros de mejor calidad".

El programa de alimentación atiende diariamente a más de 1 millón 800 mil alumnos en más de 12 mil establecimientos educacionales, tanto públicos y particulares subvencionados del país.

Este nuevo programa busca ayudar a revertir las alarmantes cifras de obesidad en niños, que actualmente muestran que el 54% de los estudiantes chilenos presenta algún tipo de malnutrición por mala alimentación.