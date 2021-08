Familia de mujer que falleció durante cirugía plástica busca justicia: "Este médico no sabe el daño que causó"

Jocelyn Alarcón halló la muerte a manos de un médico cirujano el pasado 30 de noviembre del 2020. Sometida a cuatro intervenciones quirúrgicas, solo resistió la primera cuando una embolia de grasa acabó con su vida.

El doctor colombiano, José Bernal Paladines, era el médico a cargo del procedimiento, quien si bien tenía sus estudios reconocidos en nuestro país, incluso siendo parte del Colegio Médico y de la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética, no tenía la especialidad de cirugía estética.

Y es que con el sueño de querer mejorar su imagen, falleció en un box arrendado por el médico en una clínica ubicada en la comuna de Providencia.

"Ella falleció de una embolia de grasa. Le inyectó la grasa debajo de músculo del glúteo, tan profundo que le llenó los vasos sanguíneos de grasa, lo que llegó al pulmón y al corazón", relató Lucía Espinoza, prima de Jocelyn.

"Es algo que no puedo asimilar"

Para la familia de Jocelyn, sigue siendo un tema delicado y es que la repentina muerte de la mujer, es un dolor que hasta el día de hoy arrastran.

"Que ella haya ido para verse más bonita y que un hombre le haya arrebatado la vida de esa manera, es algo que no puedo asimilar. Si tú me preguntas, no puedo soltarla para que descanse en paz", expresó Lucía Espinoza, prima de la víctima.

La mujer asistió hasta la clínica con su hijo, sin saber que aquel día no regresaría a casa. "Ella juntó su dinero, trabajó en un Sename, en un hogar, más su 10% y juntó la plata: seis millones de pesos", lamentó Lucía.

A una semana del fallecimiento, la familia presentó una querella por neglicencia médica. No obstante, a nueve meses de su muerte, siguen esperando la formalización por cuasi delito de homicidio del médico que asesinó a Jocelyn Alarcón.

El médico siguió ejerciendo

Pese a la muerte de Alarcón, el médico quedó impune y para sorpresa de todos, siguió operando sin ningún problema. En adición, jamás retornó a la clínica donde Jocelyn halló la muerte.

Según un comunicado que envió la misma clínica, Bernal jamás volvió al recinto para hacer retiro de sus implementos y tampoco dio una explicación al respecto a la familia.

"Ese médico no sabe el daño que le causó al hijo de Jocelyn", declaró Lucía, señalando que "nunca se acercó el día de la clínica, él nunca volvió a la clínica a buscar sus implementos".

Legislación obsoleta

Las legislaciones que rigen las cirugías estéticas datan de 1970 y desde entonces que no han sido modificadas. Por lo tanto, si un médico realiza malas prácticas respecto a las cirugías plásticas, este quedará impune, tal cual quedó José Bernal.

"Aquí un médico, aunque lo haga muy mal igual va a poder seguir actuando, a menos que un juez lo agarre y lo meta a cárcel y cuando salga, va a poder seguir porque no hay ninguna ley que se lo impida", declaró Claudio Thomas, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica.

Actualmente hay dos proyectos de ley en el congreso que buscan que estas intervenciones sean realizados por médicos que están certificados con la especialidad de cirugía plástica.

"Nos gustaría también que se estime una ley donde el juez pudiese suspender de la práctica médica que haya cometido errores graves en un paciente", concluyó Claudio Thomas.

