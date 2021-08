Presentan proyecto para adelantar cierre del comercio a las 19:00 horas

¿Qué pasó?

El senador Alejandro Guillier (PRO) en conjunto con la Alianza de Trabajadores del Comercio (ATComer) presentó un proyecto de Ley para que el rubro pueda "cerrar sus cortinas" a las 19:00 horas.

La medida busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores del comercio y darles seguridad en el retorno a sus hogares, los cuales, debido a las actuales condiciones, se produce a altas horas de la noche.

¿Qué dijo Guillier?

"Este proyecto obedece al espíritu del nuevo Chile. No puede ser que un trabajador llegue a las 8 de la mañana y empiece a trabajar y sean las 10 de la noche y todavía está en su trabajo, y esté llegando a las 11, 12, 1 de la mañana a su casa. Eso no es vida, no es justo", dijo Guillier.

"En el nuevo Chile que tiene que comenzar ahora, tienen que regirse por algo razonable las jornadas laborales... La idea es poner límites al abuso en la duración de las jornadas laborales", sostuvo el parlamentario por la Región de Antofagasta.

En el Nuevo Chile, los derechos de los trabajadores y trabajadoras se tienen que respetar. También tienen derecho a disfrutar de una vida familiar y a un retorno seguro a sus hogares. pic.twitter.com/mG7v9aRs1D — Alejandro Guillier (@guillier) August 10, 2021

Por su parte, Claudio Sagardía, vocero de la ATComer, indicó que: "Queremos vida, queremos familia y queremos seguridad. Esos son los tres ejes esenciales de nuestro proyecto... Este nuevo Chile tiene que ser inclusivo y sobre todo porque tenemos un sector en donde trabajan muchas mujeres, que son más del 70%".

¿Qué dice el proyecto?

Guillier explicó que el proyecto establece como "hora límite de trabajo las 19:00 horas" para quienes se desempeñan en el comercio. "Eso pasa en todos los países desarrollados, incluso en horarios más temprano", dijo.

La iniciativa hace una excepción con ciertos rubros que por sus características tienen atención de público las 24 horas o que realizan una apertura más tardía sus actividades.

Dentro de estos se encuentran: clubes nocturnos, restaurantes, casinos de juego, establecimientos de entretenimiento, bencineras y sus tiendas de conveniencia, y locales comerciales en aeródromos públicos y aeropuertos.

La norma tampoco afectará a los negocios que son atendidos por sus propios dueños, ni a farmacias de urgencia, o las que deben cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.