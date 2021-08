Chile Vamos exige la extensión del IFE Universal: Piden bonificación extra para los trabajadores

¿Qué pasó?

A tan solo días de la discusión del cuarto retiro, Chile Vamos continúa presionando al Gobierno para que este se pronuncie para una extensión del IFE Universal.

Cabe destacar que esta ayuda estatal ha ido en beneficio de más de 15 millones de personas para sobrellevar el contexto de pandemia que ha afectado al país.

Pese a que el ejecutivo se ha mostrado abierto a una posible extensión del IFE, parlamentarios oficialistas piden no esperar más para llevarlo a cabo y es que a un mes del último pago de este bono, piden urgencia para su discusión.

Ese fue el pedido del senador RN, Francisco Chahuán, quien pidió no esperar más: “Se requiere la extensión del IFE hasta diciembre con una bonificación al trabajador que encuentre trabajo”.

“Tendría que pensarlo dos veces”

Pese a que la ciudadanía se muestra a favor de un cuarto retiro y también a la extensión del IFE, hay un porcentaje de la población tendría que ver si le “conviene”.

“A mí me gustaría un cuarto retiro, si es posible del cien por ciento”, declaró un afiliado. No obstante, otra apeló a las necesidades: “Cada uno tiene que ver si le conviene, para el día de mañana en sus jubilaciones no tendrán nada”.

Respecto al cuarto retiro, otro afiliado consultado con el tema, declaró que: “Lo haría pero tendría que pensarlo dos veces”.

Siete proyectos a discutir del 10%

En paralelo de una posible extensión del IFE, este miércoles 11 de agosto comenzará la discusión para un cuarto retiro del 10% y del 100%. En total, son siete proyectos los que estarán sobre la mesa en el congreso.

En relación a ello, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, aseguró que se está "discutiendo", asegurando que "de ser necesario (la extensión del IFE), lo vamos a extender"

