Denuncian suplantación de identidad: mujer sufrió dos retiros de dinero de sus fondos AFP

¿Qué pasó?

El Ministerio Público investiga un extraño caso de suplantación de identidad que afecta a una enfermera de Rancagua. Desconocidos utilizaron el RUT de Malory Albornoz para obtener permisos en la Comisaría Virtual de Carabineros y sustraer dos veces dinero desde sus fondos de AFP.

La afectada cambió sus documentos, sin embargo, continuaron utilizando sus datos.

Según su relato, todo comenzó en julio de 2020, cuando no pudo obtener un permiso de Comisaría Virtual y tras comunicarse con Carabineros le aseguraron que los permisos eran solicitados en horarios en que ella estaba trabajando.

¿Qué dijo la afectada?

De acuerdo con su versión, entregada al matinal Mucho Gusto, reconoce que "me da miedo el hecho de que alguien tuviera mis datos, porque para poder sacarlos necesitaban mi carnet, y yo nunca he perdido mi carnet, nunca he entregado ninguno de mis objetos personales".

"Yo esperaría que la pesadilla se hubiese terminado con el cambio de carnet y quizás con haber dejado la denuncia o la constancia, pero todo es tan vulnerable que hoy en día no puedo saber por qué, cambiando mi carnet en más de una ocasión, tuvieron acceso, desde la página o presencial, a poder sacar cada una de mis cosas", añadió la afectada.

Cambió carnet y las claves

La mujer detalló en el matinal de Mega que "cambié carnet, cambié las claves de todo... En octubre solicité el 10% y la página me indicaba que no podía, llamo al call center de mi AFP y ellos me indican que algo raro pasa. Después alguien me dice que 'lo solicitaste en julio' y ahí supe que había solicitado el 10% del 10%".

La enfermera añadió que "cuando empiezan a comparar los datos se dan cuenta que el mail no corresponde, que el número de teléfono no corresponde y yo me entero mucho después que la cuenta donde depositaron este 10% de mi 10% era una cuenta que yo no utilizaba hace muchos años, que es mi cuenta RUT".

Albornoz continuó asegurando que "fui a la Superintendencia de Pensiones, entregué el caso y ellos dictaminaron que debían devolverme el dinero, no lo hicieron en muchos meses, y cuando ya los obligaron por segunda vez a entregarme el dinero, la persona que me contacta me dice 'por qué hizo lo mismo con el segundo 10%. Volvió a pedir el 10% del 10% en el segundo retiro'".

¿Cómo proteger nuestros datos?

Para evitar este tipo de situaciones, el especialista en tecnología David Besnier recomendó:

Respaldar los datos de su computador en memorias externas.

Anotar las cosas importantes con lápiz y papel.

Una calculadora por pago que sirve para todas las plataformas en que se pueden guardar datos.

