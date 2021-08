Violento incendio afecta a cité en el centro de Santiago: al menos 30 personas evacuadas

¿Qué pasó?

Un violento incendio afecta a esta hora a un inmueble ubicado en el sector de las calles Matucana con Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, en el límite de Santiago con Estación Central.

Debido a la emergencia, Bomberos declaró la tercera alarma de incendio y, según reportaron, han movilizado 30 carros para lograr el control de las llamas.

Con 30 máquinas está respondiendo el CBS, con apoyo de @CBQN ante 3ª Alarma de #Incendio en Marucana y Av. Libertador Bernardo O'Higgins, en #Santiago.#BomberosSantiago #EmergenciasCBS#ConstanciayDisciplina pic.twitter.com/TlWScbvVCU — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) August 5, 2021

🔴 Bomberos de Santiago desplegados por 3° alarma de incendio. Se quema un cité ubicado en la intersección de Alameda y Matucana. Colaboran voluntarios de Quinta Normal. #BomberosdeChile pic.twitter.com/9tXnf10ji3 — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) August 5, 2021

Según información preliminar, el siniestro comenzó pasada las 07:00 de la mañana. Se trataría de un cité de un piso que albergaba a nueve familias, cerca de 30 personas aproximadamente, las cuales fueron evacuadas.

"El fuego me quemaba"

Uno de los habitantes evacuados señaló a Meganoticias Conecta que "escuché que un joven dijo ‘¡se quema, se quema!’. Salté como yo tengo un extintor grande lo saqué para apagar el fuego, pero el fuego estaba avanzado, el fuego me quemaba y me sofocaba el humo. Saqué a mi familia y nada más”.

Otras de las afectadas dijo que "he tratado de sacar la mochila de mi hija, pero no veía nada. Mi sobrino me ayudó a salir y me tomó de la mano. No pudimos sacar los documentos, salí como usted me ve, con mi mochila y ropa de trabajo, nada más".

Otra mujer que vivía en el inmueble afectado indicó a Mucho Gusto que "escuchamos como a las 7 de la mañana gritos que decían ¡fuego, fuego! Y la parte de atrás de mi cocina, la parte de la casa que colinda con la otra casa ahí empezó a incendiarse y a incendiarse mi cocina. Ahí arranqué, tomé a mi hijo y salí”.

"Por lo que vi se estaba quemando toda la parte de atrás, justo donde tenemos todas nuestras cosas. Es frustrante ver como tus poquitas cosas se queman", agregó.

Reducción de pistas

Debido al trabajo de los voluntarios en el sector, la cuenta de Twitter de Transporte Informa solicitó a los automovilistas transitar con precaución debido a la reducción de pistas.

(07:23) Precaución. Reducción de pistas en Matucana con Alameda, debido a procedimiento de bomberos que acudieron en respuesta a alarma de incendio en inmueble del lugar. Transite atento a las indicaciones del personal de emergencia. #Santiago #EstaciónCentral pic.twitter.com/q92U8kD81w — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 5, 2021

AHORA! Incendio de gran magnitud en estación central a la altura de Matucana 040. A un costado de una bomba surtidora de combustible. pic.twitter.com/s5TWHEdLnK — Arce Juan (@juan_arceb) August 5, 2021

@cbs se encuentra trabajando en apagar el incendio @biobio y siguen llegando carros de bomba, arde todo un edificio @MatinaldeCHV en matucana al llegar a Alameda @meganoticiascl @Cooperativa pic.twitter.com/SmoDNioh4r — maximiliano (@maxterix21) August 5, 2021

