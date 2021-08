Piloto automático de Tesla le salva la vida a un conductor que iba en estado de ebriedad

Un particular hecho se dio en Noruega, luego de que un auto Tesla "salvara" la vida de un conductor que iba en evidente estado de ebriedad.

Un video que se ha viralizado por redes sociales muestra como un conductor graba a un auto que iba con su conductor inconsciente frente al volante.

Este registro fue subido a una cuenta llamada "Tesla Saves Lives (Tesla salva vidas)", la que está dedicada a enseñar videos donde los Teslas evitan accidentes.

Here, a seemingly unconscious driver in a #Tesla is filmed. Watch the shocking video : pic.twitter.com/MwEoBGFKUg