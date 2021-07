Human Rights Watch pide al Gobierno terminar deportaciones de venezolanos: "Es contradictorio"

El director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, abordó el debate en torno a la deportación de inmigrantes irregulares, principalmente venezolanos, ejercida por el Gobierno chileno durante los últimos meses.

Cabe destacar que incluso la Corte Suprema ha acogido recursos de ciudadanos del mencionado país, por motivos humanitarios o tomando en consideración la situación política y social que se registra en su territorio de origen.

¿Qué dijo Vivanco?

Frente a esto, Vivanco comentó que, a su juicio, "el gobierno chileno debe poner fin a las deportaciones de venezolanos y asegurar que se cumpla con el derecho internacional de los derechos humanos".

En esta línea, según consigna El Mercurio, agregó que "es contradictorio que se condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro".

1.500 deportados

En el mes de abril, el Gobierno de Sebastián Piñera dio a conocer que 1.500 personas de distintas nacionalidades serían expulsadas del país durante este año.

En paralelo, Vivanco destacó que durante el último tiempo se registran más inmigrantes irregulares en el país, aunque por motivos relacionados con medidas adoptadas por el Gobierno.

"Las políticas gubernamentales migratorias han hecho que les resulte cada vez más difícil solicitar y obtener visas o refugio, lo cual limitas las opciones disponibles para regularizar su situación", manifestó.

Tribunales de justicia

El director para América de HRW también se refirió a los casos de venezolanos que fueron expulsados durante fines de semana, cuando las Cortes de Apelaciones no funcionaban y, por tanto, no podían revisar sus recursos interpuestos ante las deportaciones. Ante esto, la Corte Suprema ordenó sesionar los fines de semana.

En este sentido, Vivanco se refirió al caso de 19 venezolanos expulsados en junio señalando que "algunos tenían familiares en Chile, un dato que debió haber sido tomado en cuenta para suspender la deportación; no se les permitió hacer una llamada telefónica ni tener acceso a un abogado, lo cual limitó sus posibilidades para objetar la deportación, incluso algunos tenían apelaciones en trámite en contra de sus órdenes de deportación"

Violaciones al debido proceso

Tras esto, señaló que las resoluciones de los tribunales de justicia chilenos "han dejado en evidencia violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas, antes de ser expulsados.

"Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional", concluyó.

