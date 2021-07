Paris irónico por falta de stock en la RM pero advierte con sumarios por mal uso de vacunas

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este lunes se han reportado aglomeraciones por falta de stock en algunos centros de vacunación de la Región Metropolitana, a lo que el ministro Enrique Paris contestó con ironía, junto con advertir con sumarios sanitarios contra los municipios que hagan mal uso de la dosis del labotario Pfizer.

¿Qué dijo Paris?

"Respecto con Las Condes y La Florida, casi que me dan ganas de hacer un chiste pero no lo voy a hacer, los reclamos vienen ligados a personas vinculados a temas eleccionarios", aseguró.

Posteriormente, manifestó que "ha habido retrasos pero tiene que ver con la producción mundial y la entrega que nos hace un laboratorio, y además con el uso que se da a la vacuna, porque si usa la vacuna Pfizer en una persona que no corresponde deja a un niño sin su vacuna".

"La vacuna Pfizer la estamos dedicando precisamente a los menores entre 12 y 17 años y, si alguien la usa mal, no está cumpliendo con la normativa. Por instrucción del Presidente (Piñera), si es necesario impartiremos sumarios sanitarios en contra de los municipios que están mal utilizando la vacuna y no cumplen con el calendario dispuesto por el ministerio de Salud", dijo.

Reporte en los vacunatorios

Uno de ellos es el Centro de vacunación Parque Juan Pablo II, en la comunas de Las Condes. En el lugar, distintas personas se mostraron molestas por no poder ser inoculadas.

Uno de los afectados señaló: "Me tocaba vacunarme el día 20 (de julio), pero no pude venir, porque estaba trabajando. Vine el día jueves, que sí tenía día libre, y me dijeron que no hay dosis".

"Me dijeron que viniera el lunes (hoy) y me encuentro con la respuesta de que no van a vacunar", añadió. "Me consideran rezagado", sostuvo.

Una mujer que había llegado al lugar también manifestó su molestia ante dicha situación.

"Llegamos temprano con mi hijo. A él le tocaba vacunarse el día 21 de la semana pasada, y hemos ido a muchos vacunatorios en muchas partes, y no hay Pfizer. Y llegamos hoy temprano y no están vacunando con la segunda dosis", aseguró la afectada.

Una situación similar ocurrió en la comuna de La Florida, en donde incluso llegó el alcalde Rodolfo Carter para conversar con la gente.

Una vecina que asistió al centro de vacunación sostuvo: "Nos dicen que somos rezagados, pero no somos rezagados, porque la culpa no es nuestra".

Próxima llegada de vacunas

Durante el balance del lunes, el Ministro de salud Enrique Paris presentó el calendario de las próximas dosis que llegarán al país.

