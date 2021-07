Paula Narváez descarta bajar candidatura y reconoce que el escenario es "desafiante"

¿Qué pasó?

Paula Narváez, la candidata del PS, se refirió a su candidatura presidencial y asegura que le hubiese gustado participar en las primarias, donde Gabriel Boric y Sebastián Sichel resultaron como los grandes ganadores de cara a la primera vuelta.

En conversación con LUN, destacó la participación ciudadada en estas elecciones, agregando que "es una clara señal de que la gente está activa, con ganas de participar".

No obstante, señala que hay un sector que no está representado y "es un escenario desafiante el que enfrentamos" después de no haberse inscrito a las primarias, lo que incurre en "dificultades" para el sector que ella representa.

Señala como un "deseo personal" haber tenido la posibilidad de participar en primarias, lo que se vio mermado cuando militantes del PPD y Partido Liberal fueron vetados por el PC y el Frente Amplio. "Una actitud que no contribuye en construir la unidad que se necesita", señaló la candidata.

La sorpresa: Gabriel Boric

Respecto a Gabriel Boric, el gran ganador de estas elecciones tras superar a Daniel Jadue en el pacto de Apruebo Dignidad, Narvárez reconoce que es un "gran resultado" y una "renovación de liderazgos".

No obstante, apunta a tener diferencias con Boric, argumentando que su programa tiene "gobernalidad" y que la avala la trayectoria y la experiencia de su sector.

No bajará su candidatura

Analistas políticos han señalado que, luego de Gabriel Boric haya arrasado en las primarias presidenciales, las candidaturas de Provoste y Narváez perdieron fuerza.

En respuesta a ello, señaló que: "Yo entiendo que el escenario es desafiante y no lo quiero negar. No me puedo quedar en la conición de analista político".

"Lo que tengo que es hacer es transformar las cosas. Quienes hacemos políticas debemos transformar las cosas que los analistas dan por verdad", argumentó.