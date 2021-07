Sutil tras derrota de Jadue en primarias: "Es una buena noticia para Chile"

La mañana de este lunes el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió a los resultados de la elección de Primarias Presidenciales en las que resultaron ganadores a Gabriel Boric y Sebastián Sichel.

A juicio de Sutil, los resultados no fueron una sorpresa y considera positiva la derrota de Daniel Jadue (PC).

“Dentro de la izquierda, lo que me parece notable, es que se inclinó en la votación por la vía institucional. Gabriel Boric el 15 de noviembre de 2019 votó por el camino institucional para resolver los problemas que Chile tiene, y eso es muy positivo. Este resultado descarta un discurso más polarizado, más rupturista, más extremo que expresa el Partido Comunista. Desde ese punto de vista, creo que lo que pasó hoy es bueno para Chile y para los chilenos”, indicó.

Para Sutil, el resultado no fue una sorpresa “porque cuando uno recorre la calle y el país como me pasa a mí, podría haber presagiado que la gente no está por los extremos o por lo que expresa algo diferente a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos”.

“En definitiva, lo que la gente quiere es cambio y que la política se renueve. En ese sentido el cambio más relevante, y aquí toco a la centroizquierda, es que Boric representa un cambio dentro de ese sector. Y en el caso de la derecha, Sichel también representa un cambio dentro de ese sector. Entonces, lo que acaba de ocurrir este domingo, es que vemos reflejada una cosa más racional, menos extrema y más de épica. Como dijo Sichel, ‘se puede’, y Boric también está en esa parada”, planteó.

"Es una buena noticia para Chile"

En cuanto a la derrota de Jadue, Sutil afirmó que “más que para el empresariado, es una buena noticia para Chile. El comunismo fracasó desde la Unión Soviética, la República Democrática alemana y todo proyecto de ultraizquierda, además de sanguinario a juicio mío, fracasa. Desde ese punto de vista, más que el empresariado, es qué es lo que le conviene al país. Y cuando uno ve que el futuro del mundo no está en las décadas de los 60 y 70, sino que está en el mundo del 4.0, de la transformación digital, en la robótica y cuando tenemos que adecuar nuestras capacidades, competencias, educación y otros, es importante que haya una mirada de largo plazo, de futuro, de esperanza y no una mirada de confrontación", consignó La Tercera.

En cuanto a que si gana Boric el PC seguirá estando presente, indicó que “puede ser, pero ahí el Partido Comunista iría de vagón de cola. Además, todo eso está por verse. La política es muy líquida”.

Además, aseguró que ve más voluntad democrática en Boric, argumentando que “firmó el acuerdo del 15 de noviembre y optó por la vía institucional, y lo hizo legítimamente. Y eso le da un valor distinto al de una persona que representa un partido político que cree que a través de la lucha, de las armas o de la calle puede lograr objetivos que se logran en las urnas”.

“Lo que estamos presenciando es una suerte de renovación dentro de la política y hay mucha gente del FA que es democrática y eso es muy importante. Ahora, el futuro de Chile y de la economía se juega en la estabilidad. Para que haya un buen futuro se requiere de mucha inversión y de crecimiento, aunque sea una palabra que nadie la quiera escuchar. Los países que no tienen crecimiento, que no tienen libertad y que no tienen capacidad de emprender, no logran los objetivos de llegar al desarrollo y eso es lo que está en la discusión de cómo se tiene que hacer. Y no se puede hacer en un extremo. Entonces, cuando se habla de enterrar el sistema neoliberal, también tiene mucho de cliché, porque ese sistema ha hecho grande a Portugal, España, Noruega, Finlandia, Francia, Alemania, a Estados Unidos, a los países anglosajones, etcétera”, sostuvo.

En esa línea expresó: “Yo miro a Chile y veo que está con los mismos dolores de desarrollo de Portugal, España y otros países europeos, que finalmente salieron adelante. ¿Y acá los errores cuáles fueron? Precisamente no haber evolucionado en el momento adecuado en salud, en pensiones, en mejor educación. Eso es el gran error de esto. No así el modelo en términos de generación de riqueza, de desarrollo. Aquí hay mucho de ponerle más sal y pimienta a un discurso que extrema. Y ese discurso con tanta sal y pimienta le significó al señor Jadue quedarse fuera de campaña”.

“En Alemania existe la misma estructura que en Chile, con la diferencia de que en vez que se llamen comités paritarios, son los directorios laborales. Pero las decisiones de inversión, las decisiones que son propias de capital, representan a los accionistas. Aquí volvemos al discurso extremo. Tiene que haber un discurso razonable y no de lucha de clases, que le hace mal al país”, expuso.

Finalmente, manifestó que “para que uno no les tenga miedo, y aquí estoy hablando como sector empresarial, lo que tiene que haber es racionalidad en la toma de decisiones”.

