¿Qué pasó?

Una situación que se ha reiterado con algunas personas este domingo en las elecciones Primarias Presidenciales, es que les impidieron votar en sus mesas receptoras de sufragios al no estar habilitadas para participar de este proceso.

Es el caso de María Inés, quien llegó la mañana de este domingo hasta su mesa de votación en la comuna de Recoleta, y contó a Meganoticias que en ese lugar se enteró que no estaba habilitada para participar en estas primarias, tras lo cual verificó y ratificó la información en la página web del Servicio Electoral (Servel).

La afectada relató que "toda la vida he sufragado y hoy día, que es algo súper importante para todos los chilenos, me dicen que no y la única explicación que me dieron es que en algún momento seguramente me colocaron en algún partido político, y que por eso hoy día no votaba".

La mujer aseguró que "dejamos un escrito, porque había otras chicas que estaban con el mismo problema, nos dijeron que Servel se va a comunicar con nosotros para ver qué es lo que pasó y ver en qué partido quedamos, porque yo jamás he firmado por un partido político".

"Es una lata enorme, porque sacrifiqué un buen partido de básquetbol para venir a mi deber cívico y llegamos acá y me dicen que no puedo votar", concluyó.

Otro afectado en Puente Alto

Esta situación se repitió en Puente Alto, donde Valentín afirmó en diálogo con Meganoticias que "vine a sufragar al mismo colegio de las elecciones anteriores, llegué a la mesa, presenté el carnet y me di cuenta que no estaba habilitado para sufragar, según lo que me dijo la vocal de mesa".

"Revisé en el Servel mis datos y efectivamente aparecía que no estoy habilitado para sufragar. Nunca me había pasado algo así, llegué a mi casa, llamé al Servel para salir de cualquier duda, porque la vocal me dijo que puede ser debido a que yo estuviese sujeto a algún partido político, y en el Servel me dijeron que posiblemente yo haya firmado algo y estoy inscrito en algún partido político", agregó.

Primarias Presidenciales 2021

Este domingo se realizan las primarias presidenciales de Apruebo Dignidad y Chile Vamos, y en ellas pueden participar en Chile y el extranjero los mayores de edad afiliados a los partidos políticos de cada pacto, a quienes se les entregará la respectiva cédula con sus candidatos, y los independientes sin afiliación política, los que deberán escoger a uno de los seis postulantes.

Para saber si estás habilitado o no para votar en estas elecciones primarias, el Servicio Electoral habilitó la página consulta.servel.cl, donde debes ingresar tu RUT y se te indicará si puedes sufragar o no este domingo.

