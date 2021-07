¿Qué pasó?

Una menor de 14 años está desparecida desde la mañana de ayer jueves en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo a la versión de familiares, la niña salío de su casa pasadas las 10:00 horas a juntarse con una persona que habría conocido a través de redes sociales.

Magdalena Anaís Parra Parra viste pantalón a cuadros blancos y negros, zapatillas blancas, polar rosado y una mochila azul.

Dejó una carta de despedida

Según reveló su familia, la menor dejó una carta de despedida en que explica las razones para abandonar la casa y en la que destacó la frase "me voy al Sename para que no me busquen".

Juana Parra, tía que estaba a cargo de la menor en la Región Metropolitana, dio su versión de los hechos a Meganoticias.

"Creo que ella se fue de la casa porque nosotros la retamos porque la pillamos en redes sociales con gente que a lo mejor ella no tendría que haberse vinculado y no sabemos con qué gente se encuentra o quién se la llevó. Sabemos que ella salió de la casa, pero no sabemos si es que se subió a un auto, si la estaban esperando, no sabemos nada", dijo.

