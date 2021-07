Estudiantes mujeres de la UC logran histórico logro: diploma podrá registrarse en femenino

Pese a todas las reticencias y obstáculos iniciales, las estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Santiago consiguieron marcar un hito en la historia de esta casa de estudios: las estudiantes que egresen y completen el proceso de titulación podrán registrar su profesión en femenino, medida que fue aprobada en forma unánime por el Honorable Consejo Superior el pasado viernes 9 de julio.

"Mi diploma dirá que soy ‘Ingeniera UC’, no ‘Ingeniero UC’. Y eso nos tiene a todas muy felices", agregó la presidenta de la FEUC, Ignacia Henríquez, quien destacó el carácter retroactivo de esta resolución, lo que permitirá a profesionales egresadas con anterioridad la posibilidad de modificar efectivamente su registro en el diploma.

"Tal vez es algo pequeño. Algunos pueden considerarlo simbólico, pero para nosotras, las mujeres, es motivo de orgullo y emoción el hecho de ver que, después de tantas marchas y movilizaciones, hoy podemos decir que lo logramos”, señaló, sin antes destacar que la propuesta avanzó en una instancia resolutiva "donde las mujeres somos una clara minoría y donde el machismo sigue calando hondo".

Asimismo, la dirigente estudiantil señaló que este hecho es fiel reflejo de una nueva etapa que vive nuestro país, toda vez que se inserta en un proceso que promueve un reconocimiento cultural al aporte que han hecho las mujeres al desarrollo de Chile, así como en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

"Cuando se declaró aprobada la moción, pensé en todas las mujeres que me precedieron, en todas esas estudiantes que salieron con un título que no las reconocía completamente. Hoy algunas de esas mujeres podrán volver a la UC y pedir su título en el género que las identifica", indicó la titular de la FEUC.

Henríquez sostuvo además que la iniciativa surgió de "una conversación en la Asamblea Feminista de Ingeniería", y que fue impulsada y articulada por la nueva Dirección de Género, unidad que hoy cuenta, según señaló la dirigenta estudiantil, "con tan solo dos funcionarias".

"Este acto de reconocimiento fue aprobado desde el estudiantado por una mujer Presidenta y por una Consejera Superior", precisó más tarde, sin antes concluir con una reflexión relativa a todo el trabajo que aún falta por hacer a efectos de lograr la igualdad de género en la sociedad chilena.

"Lamentablemente no todas las tituladas de la Universidad Católica están hoy con nosotras para celebrar este momento. Muchas ya no están. Me refiero a muchas que vivieron lo peor de la sociedad machista, esa que hoy sigue reprimiéndonos. Lamento que jamás tendrán la posibilidad de tener un título que realmente las identifique. Por ellas y por las que vienen, seguimos luchando", concluyó Ignacia Henríquez.