Vecinos de Santiago denuncian exposición a radiofrecuencia: "Nos vamos a terminar enfermando"

¿Qué pasó?

Vecinos de la comuna de Santiago denunciaron a Meganoticias estar expuestos a altos niveles de radiofrecuencia debido a una antena que fue instalada en las cercanías del lugar.

Según el relato de residentes aleñados a la antena, nadie fue consultado para la instalación de esta, ni tampoco el origen.

Una vecina declaró sentir "un poco de molestia, ni siquiera la comunidad sabía que instalaron esta antena o con qué propósito. Si no viene una autoridad pública a poner los límites que corresponden, uno se siente pasado a llevar".

Niveles sobre el promedio

Mediante una máquina que mide la radiofrecuencia, uno de los vecinos registró en tiempo real a los niveles que están expuestos. Al punto que llega el pitido del artefacto, ya representa daños a nivel biológico en las personas, asegura.

"Es urgente que evidenciemos esto, y hagamos lo que haya que hacer para que pare esto. Todos vamos a terminar enfermos", señalan uno de los videos.

No obstante, el relato no acaba ahí, agregando que "he estado con dolores de cabeza, palpitaciones, se llega a salir de rango", expuso.

Compromiso a estudiar esta situación

Las denuncias de los vecinos no se hicieron esperar y llegaron hasta el Ministerio de Telecomunicaciones y a la Municipalidad de Santiago, alegando preocupación por su salud.

Es por ello que ambas entidades se comprometieron a estudiar el tema y así otorgar una solución a los vecinos afectados por los altos niveles de radiofrecuencia.

