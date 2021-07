No le daban más de 24 horas de vida: Tuvo a su bebé pese a estar intubada por coronavirus

¿Qué pasó?

Como un "milagro" cataloga Carla Jara, de 22 años, el nacimiento de su hijo. Después de tres meses está conociendo a Camilo, su bebé. Esto debido a que estuvo intubada debido al coronavirus y lo tuvo cuando estaba intubada tras contagiarse de Covid-19.

Lo tuvo a las 25 semanas de gestación mientras estaba hospitalizada en el Hospital Barrios Luco. En conversacion con LUN, contó que "recién después de tres meses estoy conociendo a mi hijo, aprendiendo a atender sus señales. Lo miro y siento que fue un milagro", relata la joven.

Fue en marzo, con 23 semanas de gestación, es que comenzó a sentir los síntomas típicos de un resfrío. Fue al médico después cuando empezó a empeorar, le hicieron el PCR y la enviaron a la casa.

"Me empecé a sentir demasiado mal. Estaba saturando mal y tenía taquicardia. Con PCR positivo quedé hospitalizada. El 20 (de marzo) me subieron a la UCI", relató. Asimismo, considerando su embarazo, le dijeron que si no repuntaba, debían hacerle cesárea.

"Me imaginé lo peor"

"Me imaginé lo peor. Yo trabajé en la salud, manejaba el tema. Sentía mucho miedo, no podía respirar. En ese momento me sedaron y me intubaron", contó la enfermera.

Respecto al embarazo, lograron tener a su bebé una semana más. Ya el 27 de marzo le practicaron cesárea, justificando que era el bebé que no dejaba que se recuperara.

"Me contaron que le habían dado 48 horas de vida y a mí 24. De milagro estamos acá juntos", relató la mujer, quien después de estar 16 días intubada, logró conocer a su hijo mediante fotos que le enseñó su hermana.

Meses después conoció a su hijo

Pese a que lo conocía por fotos, no pudo tener la oportunidad de tenerlo en brazos. El coronavirus la dejó débil y debió rehabilitarse nuevamente: aprender a caminar y a comer.

"A Camilo lo conocí el 1 de mayo, y a través de una incubadora. No pude tomarlo en brazos porque aún estaba muy frágil", contó la joven madre.

