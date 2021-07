Medidas sanitarias, protocolo y seguridad: Así será la ceremonia de la Convención Constitucional

El Gobierno se encuentra afinando los últimos preparativos para la ceremonia inaugural de la Convención Constitucional, el órgano encargado de la redacción de una propuesta de nueva Constitución para el país.

La instancia se desarrollará este domingo 4 de julio desde las 10:00 horas en la sede del ex Congreso Nacional, ubicado en la comuna de Santiago.

Debido a la contingencia actual por la pandemia del coronavirus, la ceremonia se realizará en los jardines del edificio, en donde se instalará una carpa especialmente habilitada para albergar a los asistentes.

¿En qué consistirá la ceremonia y primera sesión?

La ceremonia contará con una recepción y una apertura sin la entonación del himno nacional. Además, según detalló el Gobierno en un decreto publicado el 22 de junio pasado en el Diario Oficial, la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Gloria Valladares, será la encargada de dirigir la instancia provisoriamente.

Primero, Valladares leerá el Acta de Proclamación de la Elección de Convencionales Constituyentes y posteriormente les preguntará uno a uno si aceptan el cargo. Con esto, los miembros electos quedarán investidos para cumplir su mandato.

Elección de mesa directiva

Posteriormente, la secretaria relatora del Tricel seguirá dirigiendo la primera sesión del órgano, procediendo a tomar la votación mediante la cual se elija a la mesa directiva o presidencia de la instancia.

Según el primer borrador elaborado por el Gobierno para la realización de la ceremonia, el mecanismo mediante el cual se elegirían los cargos de presidencia y vicepresidencia de la convención será a través de la entrega de 155 cédulas donde los constituyentes deberán escribir los nombres que elijan para cada cargo.

Quórum

Para resultar electos, se requerirá contar con mayoría absoluta, es decir, con la mitad más uno del total de miembros de la convención, lo que corresponde a 78 votos.

En caso de que solo uno de los cargos logre dicha votación -aunque sea vicepresidente- ejercerá como presidente para realizar una segunda vuelta, con tal de resolver la elección. Tras esto, el líder de la mesa directiva será el encargado de cerrar la sesión.

El lugar donde se desarrollará la ceremonia:

Medidas sanitarias

A través del ministro secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, el Ejecutivo dio a conocer que la ceremonia se desarrollará bajo especiales medidas sanitarias, con el fin de reducir el riesgo de contagios de coronavirus durante su transcurso.

En este sentido, Ossa indicó que se emitió "una resolución sanitaria que permitirá que los 155 miembros de la Convención Constitucional pueda asistir presencialmente a esta primera sesión de instalación".

Test de antígeno y protocolo sanitario

Desde el Ejecutivo confirmaron además que los constituyentes contarán con la posibilidad de realizarse exámenes de antígenos tanto en sus regiones de origen como en la Región Metropolitana, incluidos aquellos que lleguen el mismo domingo hasta la capital.

"Naturalmente que todos los miembros de la Convención, por importante que sea este momento, deben cumplir la ley. Se les pedirá distanciamiento social, se les entregará kit sanitario, se les tomará la temperatura al ingresar, todas las medidas que todos los chilenos y chilenas debemos acatar", sostuvo Ossa.

Seguridad

Con respecto a las medidas de seguridad que se prepararon para el evento, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó la instalación de un perímetro alrededor del ex Congreso, a partir del cual no podrá ingresar nadie que no sea un constituyente o una persona "indispensable" para el desarrollo de la actividad. Ellos contarán con una credencial de acreditación.

En paralelo, se conoció que el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se reunió con distintas agrupaciones que han realizado convocatorias para marchas y actividades para el domingo.

Por ejemplo, grupos del Partido Socialista, que quieren reunirse en el sector de la Plaza de la Constitución donde se encuentra el monumento al expresidente Salvador Allende, como también con constituyentes Mapuche que se reunirían en el Cerro Santa Lucía y otros de la Lista del Pueblo, que planean hacer un recorrido en dirección al ex Congreso.

Permisos y protocolo de Carabineros

Junto con reiterar el respeto al perímetro establecido, el titular de Interior señaló que quienes no cuenten con el permiso especial de desplazamiento que otorgará el Gobierno a los asistentes a la cita, deberán contar con su permiso de Comisaría Virtual o su Pase de Movilidad, en el caso de que sea dentro de la comuna de residencia.

Finalmente, Delgado señaló que la labor de Carabinero estará circunscrita al exterior del recinto, en donde se tiene contemplada la aplicación del nuevo protocolo frente a manifestaciones, el cual consta de seis etapas.

"Nosotros entendemos que esta es una situación extraordinaria, que estamos ante un hecho histórico, pero no por eso vamos a poner en riesgo a las personas que se reúnan o los lugares destinatarios de esas personas, siempre la situación sanitaria tiene que ser monitoreada, tanto como también la situación de la seguridad de las personas y el orden público", señaló el ministro del Interior.

