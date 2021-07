Jiles por cuarto retiro: "Si no hay una exigencia ciudadana fuerte no lo van a poner en tabla"

Este jueves la diputada Pamela Jiles (PH), hizo un llamado a que las personas exijan un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales para que comience la tramitación del proyecto en el Congreso.

Al respecto, señaló que “si no reciben el IFE, si no les alcanza, si esta solución a la que llegaron los políticos en acuerdo con el Gobierno y el Senado no los satisface, exijan a Marcos Ilabaca (PS), presidente de la comisión de Constitución y a Yasna Provoste (DC), presidenta del Senado, que pongan en tabla y tramiten ya un cuarto retiro de fondos previsionales".

"Si no hay una exigencia ciudadana fuerte, estas personas no lo van a poner en tabla ni lo van a tramitar, un proyecto que está presentado hace ya un mes y medio", planteó.

Efecto del IFE Universal

Con la aprobación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal y el comienzo del proceso de inscripción y, prontamente, su pago, el debate en torno a retiros parciales o totales de fondos de pensión durante las últimas semanas ha disminuido en su intensidad.

Esto, principalmente debido a que varios parlamentarios, tanto de oficialismo como de oposición, coinciden en que, tomando en cuenta los montos que se entregarán en el marco del IFE Universal, no hacen necesario un nuevo proceso de extracción de los dineros en las cuentas individuales de las AFP.

Pese a lo anterior, actualmente existen seis proyectos de ley en el Congreso que van en esta dirección: dos de ellos proponen un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, mientras que los otros cuatro plantean el escenario de retiros totales.

Las iniciativas son impulsadas por parlamentarios de partidos del oficialismo y oposición, aunque difieren en las fórmulas y/o montos a retirar.

¿En qué están los proyectos?

Tras haber sido declarados admisibles por parte de la Cámara de Diputados y su Mesa Directiva, los seis proyectos fueron enviados a la Comisión de Constitución para su análisis y votación. Se trata del primer trámite constitucional.

Pese a lo anterior, el presidente de la mentada instancia, diputado Marcos Ilabaca (PS), no ha puesto los proyectos en tabla, por lo cual no se ha podido dar inicio a su discusión. Por tanto, todas las iniciativas se mantienen en su fase inicial y sin avances.

¿Qué dicen los proyectos de Jiles?

Cuarto retiro

El primer proyecto de cuarto retiro es liderado por la diputada Pamela Jiles, junto a sus pares Jenny Álvarez (PS), Karol Cariola (PC), Féliz González (PEV), Patricia Rubio (PPD), Marisela Santibáñez (PC), Alexis Sepúlveda (PR) y Gabriel Silber (DC).

En concreto, la iniciativa no varía mucho respecto al proyecto de tercer retiro, y los anteriores, estableciendo que dicho retiro no podrá exceder de 150 UF ($4.445.994), ni ser inferior a 35 UF ($1.037.398), esto en caso de que los saldos acumulados en la cuenta así lo permitan. Si el saldo del afiliado es inferior a 35 UF, podrá retirar la totalidad de sus fondos acumulados en dicha cuenta.

Retiro 100%

Adelantándose al diputado Jorge Alessandri (UDI), quien fue el primero en mencionar la idea, la diputada Jiles presentó un proyecto que se plantea como un retiro total de fondos, pero que en la práctica tiene topes en el monto.

En efecto, la iniciativa plantea un "retiro de hasta el 100 por ciento de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, estableciéndose como monto máximo de retiro el equivalente a 1350 unidades de fomento (casi $40 millones)".

En paralelo, el proyecto de la parlamentaria señala que "en el evento de que el 100 por ciento de los fondos acumulados sea superior a 1350 unidades de fomento, el afiliado solo podrá retirar hasta dicho monto".

