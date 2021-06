SII sigue a 770 contribuyentes por operaciones con paraísos fiscales por $571 mil millones

El Servicio de Impuestos Internos (SII), detectó que el último año 770 contribuyentes realizaron operaciones con paraísos fiscales por un monto que asciende a US$ 785 millones, equivalente a $571 mil millones chilenos.

La información corresponde al envío de remesas con personas domiciliadas en paraísos fiscales, monto que representa un 2,8% de los más de US$ 28.000 millones remesados por 5.280 contribuyentes al exterior durante el último año.

Cabe señalar que el 94,5% de las operaciones se concentraron en 10 países, entre los que destacan Bermudas, Bahamas y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, los países con los que Chile tiene convenios representan el 55,1% de total de remesas registradas, destacando 10 destinos como Canadá, España y Reino Unido, consignó Diario Financiero.

Trabajo de control

Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII, explicó que “un foco especial de nuestro trabajo de control lo constituyen las remesas e inversiones que se mantienen en países con convenios para evitar la doble tributación, así como aquellos que cuentan con regímenes tributarios preferenciales, con el objeto de asegurar el cumplimiento tributario, evitar posibles abusos y asegurar que los contribuyentes paguen lo que les corresponde, ni más ni menos, en materia impositiva".

Los contribuyentes fueron identificados en el contexto del plan especial de fiscalización a las operaciones de empresas multinacionales chilenas en el extranjero, lo que permitió recaudar cerca de US$ 45 millones provenientes de un mayor escrutinio sobre los precios de transferencia (US$ 11 millones) y las transacciones fuera del país (US$ 33 millones).

Inversiones

Por otro lado, el año pasado se realizaron inversiones de contribuyentes chilenos fuera del país que totalizaron US$ 124.000 millones a través de 8.051 empresas y personas, equivalentes a un 44% del PIB.

Del total del monto, un 5,7% se realizaron en países con regímenes tributarios preferenciales, de las cuales un 96,4% se concentró en 10 jurisdicciones como Islas Vírgenes británicas, islas Caimán y Bahamas.

Mientras que el 66,4% corresponde a países con los cuales Chile mantiene convenios para evitar doble tributación, como Brasil, Colombia y Perú.

