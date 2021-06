"¡Mamá, para, mamá!": matrona es denunciada por agredir a su hijo en plena clase online

¿Qué pasó?

Una grave situación quedó al descubierto cuando una mujer, quien se desempeña como matrona y que impartía clases online, fue captada agrediendo a su hijo, situación que fue presenciada por todos sus alumnos, ya que dejó las cámaras encendidas al momento del grave incidente.

El video, que se viralizó en redes sociales, causó conmoción y también la reacción de sus estudiantes, quienes optaron por denunciar el hecho.

"¡Mamá, para, mamá!"

La situación se registra cuando la madre, al verse interrumpida por los gritos de sus hijos en plena clase vía zoom, se levanta repentinamente de su puesto y se enfrasca en una fuerte discusión con el menor.

La imagen revela un duro diálogo, con garabatos incluidos y los gritos del niño, quien dice "¡Mamá, para, mamá!" ante los duros retos de su madre.

El hecho fue denunciado por sus alumnos a través de una carta enviada a la Comisión de Educación de la Universidad de Santiago (USACH).

"Como alumnos de la carrera no podemos tolerar, ni mucho menos normalizar sus maltratos y mala calidad académica", dice el escrito.

El tema fue abordado por Jorge Martínez, estudiante de obstetricia de la Usach, quien aseveró al matinal Mucho Gusto que "su conducta es agresiva, su comportamiento no es un hecho aislado. Nosotros contamos con todas las pruebas necesarias que reflejan sus actitudes poco académicas".

Matrona fue desvinculada de universidad

Ante la situación, la Universidad de Santiago, tras revisar el caso ante la justicia, entregó su resolución apoyada por la fiscalía que indica que "hubo una vulneración a la dignidad de los estudiantes, por lo que se propone la aplicación de la medida disciplinaria de destitución y términos de los contratos de prestación de servicios que la inculpada tenga con la universidad".

Matrona niega agresión: "No hubo golpes"

En el escrito judicial, la matrona inculpada sostuvo que "me hago cargo y pido disculpas por no haber apagado las cámaras. Nadie sabe que pasa de trasfondo, si bien en cierto momento me vi sobrepasada, quiero aclarar que no hubo golpes", en alusión al video junto a su hijo.

Colegio de Matronas: "No vamos a apoyar ningún tipo de violencia"

Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, sostuvo ante el caso que "no vamos a apoyar ningún tipo de violencia, ni hacia la mujer, a los niños, a la diversidad a quien sea, pero no tenemos la facultad de suspender de ninguna función porque eso no ocurre en el ámbito de su disciplina, ocurre en su ámbito privado".

Defensoría de la Niñez denunció ante la justicia

Patty Muñoz, directora de la Defensoría de la Niñez, indicó ante la situación que "en cuanto tomamos conocimiento de este video que exhibía a una persona que es matrona y además, docente ejecutando acciones de violencia física y trato degradante contra un niño. Lo que hicimos fue interponer la denuncia ante el delito en el ministerio público, que ya designó a un fiscal para su investigación".

Defensora de la Niñez, @Pa__tty tras denuncia en Fiscalía por caso de matrona que maltrata verbalmente y agrede a niño “Esperamos que a la máxima brevedad se adopten las medidas de protección para este niño. Y esperamos que se ejecute una sanción ejemplificadora” @adnradiochile https://t.co/m37U0Ru5Re pic.twitter.com/6CN12fO8xs — Axel Troncoso (@Axel_Troncoso) June 23, 2021