Cobro fraudulento del 10%: Afiliado denuncia que le robaron sus tres retiros de fondos de AFP

¿Qué pasó?

Un hombre denunció el cobro fraudulento de sus tres retiros del 10% de los fondos de pensiones, además del giro de su Ahorro Previsional Voluntario (APV).

Asegura que un desconocido accedió a sus claves y creó dos cuentas corrientes a su nombre, giró el máximo de las tres extracciones y una importante cantidad desde su APV.

Robo del primer retiro

Daniel Hoppmann decidió no cobrar su primer 10% desde su AFP, por lo que en octubre del año pasado le extrañó cuando la entidad le envió un correo informándole de la recepción de los datos de su solicitud para sacar el dinero.

"El día 29 de octubre a mí me llega un correo que dice que hay un retiro a mi nombre, y yo veo que no corresponde a mí, que yo no lo he solicitado. Lleno un formulario interno de la AFP Capital para decirles que ese retiro yo no lo había solicitado", relató.



Entendiendo que la AFP solucionaría lo que él estimó era un mal entendido, se olvidó del tema y nunca más recibió ninguna otra notificación.

Robo del segundo y tercer retiro

Daniel dejó pasar la segunda y tercera extracción, hasta que hace algunos días se propuso extraer su primer 10%.

"En el portal voy a poner la clave, mi clave no me funciona, pongo recuperar la clave y aparece un mail y un teléfono que no corresponden a los míos", contó.

Al día siguiente se contactó con el call center de su AFP y previa validación de datos, logró crear una clave nueva para acceder a su cuenta de fondos de pensiones.

"Al meterme me doy cuenta que los tres retiros habían sido sacados por una persona que no era yo. No solamente fueron los tres retiros, sino también el APV, que es lo que yo creo que es lo más grave", indicó Hoppmann.

Tras esta situación, realizó la denuncia correspondiente del fraude ante la policía, la Superintendencia de Pensiones y su AFP.

¿Qué dijo la AFP?

A través de un comunicado, Capital señaló que ya tomó contacto con el afiliado y que está recabando los antecedentes con la entidad bancaria a la que fueron destinados los fondos, y se están revisando los protocolos para dar una respuesta.

"Igualmente la administradora pondrá los antecedentes a disposición del Ministerio Público y prestará toda la colaboración para esclarecer los hechos", sostuvo.

Por su parte, la Superintendencia, una vez recibidos los antecedentes, también realizó una denuncia para esclarecer este inédito fraude mediante los retiros desde los fondos del sistema de pensiones.

Daniel manifestó que: "No quiero sacar beneficio de esto, en absoluto. Lo que yo quiero es que me restituyan lo que corresponde, porque aquí hay desprolijidad en la seguridad y en los protocolos de una empresa que está mandatada a cuidar el dinero de todos los que trabajamos en Chile".

