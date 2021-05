"La mayoría jóvenes que aún no están vacunados": critican filas en reapertura de Fantasilandia

Cuando el ministerio de Salud anunció que por segundo día consecutivo se registraron más de 8 mil nuevos contagios de coronavirus y se hace un llamado a la población a vacunarse para combatir la pandemia, la reapaertura de Fantasilandia generó polémica en redes sociales.

El parque de diversiones con juegos mecánicos retomó este viernes su funcionamiento y generó el arribo en masa de público, registrándose largas filas para acceder al lugar.

Así lo captaron las cámaras del matinal "Mucho Gusto" de Mega, donde una gran cantidad de niños y adolescentes llegaron hasta el recinto ubicado en el parque O'Higgins de Santiago.

La situación generó la aglomeración de público para ingresar al parque que habilitó dos entradas para acceder al recinto y disfrutar de sus atracciones.

La reapertura del lugar fue abordada por Rodrigo, uno de los encargados de la seguridad de Fantasilandia, quien sostuvo que "tenemos la gente razonable ingresando por los accesos dispuestos que son dos y los públicos están segregados en el interior para evitar aglomeraciones".

En cuanto a la cantidad de público autorizado a entrar, el funcionario, sostuvo al matinal de Mega que "nuestro aforo están en línea con el distanciamiento necesario. Nosotros proyectamos 2.500 personas para hoy y eso está dispuesto en los puntos de venta".

Palabras a las que se sumó el gerente comercial de Fantasilandia, Cristian Ivovich, quien aseveró que "estamos funcionando con un aforo reducido guardando todas las medidas de seguridad para evitar los contagios al interior del parque con el tema de lavado de manos, alcohol gel y el team Covid para mantener el uso de mascarilla y la distancia. Estamos preocupados de que sea el mejor panorama en términos de seguridad y entretención".

Por otro lado, esta reapertura generó la indignación en redes sociales, donde usuarios de Twitter criticaron que se hayan flexibilizado las medidas de control ante la pandemia y la activación del Pase de Movilidad.

Además, apuntaron al público que está arribando al parque de juegos, ya que son jóvenes y niños, que por su rango de edad, no han accedido a las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus.

La estupidez humana no tiene límites.... Con 8.680 Casos Nuevos abren las puertas de #Fantasilandia y personas hacen filas para ingresar. Por favor!!! Hasta cuando con la tontera!!! Autoridades deciden mal y lo peor gente les sigue el juego... Cuide a su familia!!

Viendo porque Fantasilandia era tendencia y era porque lo abrieron. En serio? Con 8.000 casos? Y peor la cantidad de gente que hace cola, y la mayoría jóvenes que aún no están vacunados

Australia esta semana registró 32 casos y 0 muertos Cerraron fronteras entre estados Cuarentena total en 1 estado Colegios online Restaurants, cines, etc, cerrado Chile con +8000 casos diarios "Abuelitos", salgan y abracen a sus nietos Fantasilandia abierto Pase movilidad.

Súper poca empatía de todos esos jóvenes haciendo fila por fantasilandia, hay gente muriendo, gente que no puede abrir sus negocios por las cuarentenas y estos sin importarles nada, se van a pasear a un juego🙄

Abren Fantasilandia, hay un Pase de Movilidad y yo salgo solo al supermercado y a caminar por lugares poco transitados, para no volverme loca , no veo a mi hija ni a mi nieto hace 1 año y medio. Ya no entiendo nada.