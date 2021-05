"Por qué no lo engatusas tú": hombre de 73 años es engañado y robado por joven amiga

Un hombre de 73 años que regresaba a su casa junto a una amiga identificada como Claudia, fue víctima de un violento asalto, donde un grupo de cuatro individuos, que descendió sorpresivamente de un auto, lo golpeó y robó sus documentos, 250 mil pesos y su celular en la comuna de Peñalolén.

Todo apuntaba a un hecho delictual más, pero terminó dejando al descubierto a una verdadera banda delictiva que actuaba coordinadamente para perpetrar sus delitos.

Amiga de la víctima le avisó por WhatsApp a asaltantes

"Me pegaron con la culta de la pistola en el brazo, justo donde tenía una catéter. Poco antes me habían operado del corazón y por estas cánulas me inyectaban los medicamentos. Me dolió", fue el relato de la víctima tras sufrir el robo.

Tras la denuncia por el asalto y las pericias de la PDI, se descubrió un engaño mayor: la amiga que lo acompañaba al momento del atraco les avisó a los sujetos vía WhatsApp que venían arribando a la casa para que perpetraran el ataque.

El hombre conoció a esta amiga que lo engañó a través de otra mujer, de 24 años, y que también estaba involucrada en la preparación del robo.

La situación fue abordada por el inspector Camilo Henríquez de la brigada Investigadora de Robos Suroriente, quien señaló al diario Las Últimas Noticias que "el día del robo ambas mujeres trabajaban en una feria de Peñalolén y se juntaron con los cuatro autores del asalto. Uno de ellos es pololo oficial de Claudia".

Agregó que "ellos le dijeron a Claudia: 'tenemos que cagar a este viejo, que anda con lucas. Así que Claudia, por qué no lo engatusas tú'".

Cayó en un juego de seducción

Sobre el hecho, el inspector apuntó que el hombre fue engañado por Claudia y su amiga.

"Cuando estaban cortas de dinero lo llamaban por teléfono. Este caballero vive solo, tiene una hija grande y está separado. Siempre las ayudaba y las llamaba para que lo acompañaran a almorzar", aseveró el inspector Henríquez.

Sobre la amistad con las mujeres, la víctima afirmó que "tengo 73 años, cómo voy a andar haciendo otra cosa. Nunca pensé que iban a actuar como rateras, ganándose a la gente y engatusándola".

Tras las pericias, Claudia terminó siendo detenida y quedó en prisión preventiva acusada del delito de robo con violencia.

Además, su amiga y los cuatro asaltantes fueron arrestados, aunque dos de ellos fueron capturados anteriormente por otro robo.

