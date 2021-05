CUT por discusión de sueldo mínimo: También hay que debatir sobre una Renta Básica de Emergencia

La tarde de este martes la comisión de Trabajo votará el proyecto de salario mínimo presentado por el Gobierno y que consiste en aumentarlo a $337 mil, monto muy por debajo de los $500 mil propuestos por la CUT.

En ese sentido, desde la central manifestaron que además del salario mínimo, hay que debatir sobre una Renta Básica de Emergencia, iniciativa que fue planteada al Gobierno en el proceso de negociación.

Proponen Renta Básica de Emergencia

Al respecto, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, sostuvo en Meganoticias Plus Alerta que "todo aquello que se venía planteando desde 2020 al Ejecutivo no fue recogido y, lamentablemente, nos tiene hoy en una situación que yo diría que no va a ser mucho mejor si es que no se entiende que las medidas tienen que ser muy audaces, que no solamente hay que debatir sobre salario mínimo, que es una urgencia dada las condiciones que están viviendo los trabajadores, sino también la Renta Básica de Emergencia".

Asimismo, dijo que "a diferencia de lo que hacemos tradicionalmente en este proceso de negociación planteamos tres propuestas centrales: salario mínimo por sobre la línea de la pobreza, porque eso nos permite darle recursos a las familias y con eso permitir que la demanda no se acelere y con eso proteger a las pymes".

"Pero sabemos que eso ataca a un número reducido, llega a un universo acotado de trabajadores. ¿Qué hacemos con los informales?, ¿qué hacemos con los independientes?, ¿qué hacemos con aquellos que ya no tienen retiros?, ¿qué hacemos con ese otro universo que son millones de trabajadores?, Renta Básica de Emergencia de $500 mil para el 80% de la población, sin restricciones por a lo menos seis meses, para que eso también dinamice la economía, la demanda interna", agregó.

"Y lo tercero que señalamos es ‘mire, hemos visto que el costo de la vida se está encareciendo excesivamente. Uno de esos factores que está influyendo es el precio de los alimentos, por lo tanto, tome la atribución que usted tiene Presidente de la República, opere sobre aquello y póngale un congelamiento al precio de los alimentos'", planteó.

Salario mínimo

Por otro lado, explicó que"esta es una demanda para tener un salario mínimo por sobre la línea de la pobreza que ya arrastra casi 10 años en la central, sin embargo, el esfuerzo más consistente, que fue entre 2014 y 2015, donde se conformó una comisión tripartita y se llegó incluso a una proyección en años de cómo debía construirse una gradualidad del salario para llegar a estas cifras, finalmente no se concretó".

Sin embargo, indicó que "no es que uno diga producto de la pandemia estamos en esta situación (?), cuál es el problema de fondo, que hubo propuestas en su minuto, se le presentaron iniciativas al ejecutivo para que abordáramos esta materia y no hacer convivir una crisis sanitaria, con los altos niveles de contagio hoy, queda en evidencia que aún no tenemos ningún control de la pandemia, pero hacer convivir eso además con una crisis económica es doblemente dramático".

"Lo que nosotros esperábamos era que para poner en el centro y de manera principal a la ciudadanía, no solo resguardáramos las condiciones producto de las cuarentenas y medidas sanitarias, sino que también asegurásemos niveles de ingresos sostenibles para que la población pudiera cumplir con este objetivo de cuidarse, de resguardarse y hacer las cuarentenas", expuso.

Sueldo mínimo

Durante la tarde la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados votará en general y particular la propuesta del Gobierno que aumenta el sueldo mínimo, la asignación familiar y maternal y el subsidio familiaren $10.500, pasando de $326.500 a $337 mil.

Sin embargo, tras la falta de acuerdo con los trabajadores y por el rechazo anunciado por sectores de la oposición, el Gobierno solicitó tiempo para entregar una nueva propuesta esta semana, la cual no se ha materializado.

