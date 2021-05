Este miércoles Daniel Jadue (PC), se refirió a lo ocurrido en la Democracia Cristiana tras las elecciones del fin de semana, en cuanto a la definición de la candidatura presidencial, proceso en que finalmente Ximena Rincón ratificó su candidatura.

Al respecto, el reelecto alcalde de Recoleta, señaló en radio Infinita que "hace unos meses el senador Insulza decía 'no hay candidaturas de emergencia'. No hay, no existen, las cadidaturas deben ser puestas por el pueblo de Chile y en virtud de un proceso de acumulación de confianza, de fuerza, de iniciativas que hagan sentir que las transformaciones que el pueblo de Chile son posibles".

"Si usted mira para el otro lado, hoy están buscando candidaturas de emergencia para poner sobre la mesa y yo creo que eso es un error, por eso valoro tanto, porque la conozco y le tengo un profundo respeto, la actitud que tomó Yasna Provoste", agregó.

Además, dijo que "la política no es un juego de máscaras como lo han jugado algunos que hablan de la unidad pero que hacen todo lo contrario, en particular como el PPD y la directiva de la DC".

Por otro lado, Jadue manifestó: "Nosotros lamentamos profundamente que las decisiones que algunos partidos están tomando hoy sean producto no de una reflexión política sino de un desastre electoral".

"Siempre hubo de los tres partidos de Unidad Constituyente, de la estructura básica, no voy a hablar ni de Nuevo Trato ni del PRO, que abandonaron sus alianzas para sumarse a Unidad Constituyente pensando que ahí les podía ir mejor y yo creo que deben estar bastante arrepentidos, no de que les haya ido mal, sino porque yo espero que sepan entender cuán equivocados estaban en la lectura que hacían de la realidad", expresó.

Proceso constituyente

En cuanto a la Convención Constitucional, indicó que "lo que tienen que entender todos los actores políticos, es que el pueblo de Chile está de vuelta como sujeto político, con una cuota de poder significativo".

En esa línea, sostuvo que "hasta hace dos semanas los defensores de los dos tercios decían que se necesitaban amplias mayorías y consensos, y que esto era lo mismo que una asamblea constituyente y espero sigan pensando lo mismo".

"Los dos tercios los vamos a ver en la cancha. Si los dos tercios están, espero que nadie quiera ponerse por sobre los dos tercios", concluyó.

