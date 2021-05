¿Qué pasó?

El presidente del Partido Republicano, José Antonio Kast, se refirió este lunes a su candidatura presidencial, descartando participar en una primaria con Chile Vamos.

Sus declaraciones surgen luego de los malos resultados obtenidos por la derecha en las elecciones del pasado fin de semana, situación que calificó como "triste para Chile, porque se sufrió una derrota importante".

¿Qué dijo Kast?

"A partir de mañana, martes 18 de mayo, vamos a estar oficialmente con todas las firmas entregadas ante el Servel y eso nos abre una etapa nueva como partido constituido a lo largo de todo Chile, que puede levantar una opción presidencial, que puede llevar listas parlamentarias y a concejeros regionales en todo Chile, como corresponde", sostuvo Kast.

En ese sentido, indicó que: "Chile merece un cambio de actitud, y ese cambio de actitud tiene que partir desde La Moneda, desde el Presidente. ¿Alguien entiende que habiendo sido colaboradores de él entre la primera y segunda vuelta, no haya sido capaz de recibirme a mí, como su contendor legítimo, como la persona que lo apoyó lealmente en primera y segunda vuelta?".

"¿Alguien puede entender que habiéndole solicitado en reiteradas oportunidades entrevistas para hacerle planteamientos concretos de cómo enfrentar la violencia, la pandemia, el tema económico, no haya acogido ni dado respuesta a ninguna de las presentaciones? ¿Alguien puede entender que habiéndole solicitado, una vez constituido como partido político, no nos haya recibido, pero sí es capaz de recibir a la izquierda? Bueno, si queremos encontrar responsables de cómo está la política en Chile, ahí tenemos a un gran responsable, la falta de sintonía y empatía que ha tenido el Presidente con las mismas personas que lo llevaron a la presidencia", agregó.

Recuperemos Chile https://t.co/y74CeEOJXC — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) May 17, 2021

"No vamos a ir a una primaria con Chile Vamos"

Kast continuó increpando al oficialismo, asegurando que: "No nos invitaron a las primarias de alcalde, no nos invitaron a las primarias de gobernadores, donde solicitamos en reiteradas oportunidades poder ser parte para hacer un proyecto, en algunas zonas, comunes. No se dio, no por culpa nuestra. No vamos a ir a una primaria con Chile Vamos en el tema presidencial".

"Espero, como siempre, que a los que vayan a una primaria les vaya bien... esperaría que dejen que concurran todos los liderazgos a su primaria, porque son las personas las que tienen que definir", aseveró.

"La gente se cansó de los dedazos y, por lo tanto, espero que les vaya bien en su primaria y que podamos llevar dos buenos candidatos de este sector: uno de la derecha tradicional y uno de este nuevo referente, que es el Partido Republicano, que llegó para quedarse", recalcó.

