¿Qué pasó?

El precandidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, reconoció este domingo una derrota de la centroderecha en las elecciones que se vivieron este fin de semana.

* Revisa todos los resultados de las elecciones aquí.

“Respecto de nosotros, la centroderecha, tenemos que recibir con humildad este resultado”, comenzó diciendo el exdiputado de RN.

"Nos tiene que hacer reflexionar"

En ese sentido, reconoció que “no hay duda de que estamos viviendo una derrota, todos, transversalmente, una derrota que nos tiene que hacer reflexionar, no hemos sido capaces de interpretar a la mayoría ciudadana que estaba pidiendo cambios”.

“No hay duda que una serie de errores cometidos como coalición (Chile Vamos), probablemente, y desde nuestro Gobierno, han tenido un impacto en la elección, pero los partidos también tenemos que reflexionar respecto de qué tipo de coalición queremos construir”, aseveró.

Respecto de la responsabilidad del Gobierno en esta derrota, el exministro dijo que “todos somos responsables, no hay duda, pero a mí no me cabe ninguna duda que hay situaciones recientes que han causado un daño importante, un daño no menor, lo dijimos en su minuto, discusiones estériles como las del 10%”, argumentó.

Ver cobertura completa

Todo sobre Resultados Elecciones 2021