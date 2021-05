Este sábado y domingo se realizan en Chile las megaelecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. En ese contexto, son varias las personas que esperan cambios para el país.

Una de ellas es una comerciante de Valparaíso, que sueña con tener su casa propia.

Con respecto a las elecciones, señaló que "yo creo que todos queremos cambios, queremos gente nueva para lograr los cambios, no queremos la misma gente".

"Yo sueño con tener mi casa propia, que no la tengo. He luchado toda la vida y uno de esos cambios es tener mi casa, por eso quiero cambios, oportunidades para poder lograr mi sueño", indicó emocionada.

Asimismo, dijo que espera tener una vivienda ya que tiene "dos hijas, tengo a mi madre que está postrada y gracias a ella hago todos estos sacrificios".

"Me levanto a las 5 de la mañana, me saco la mugre, pero no importa, sigo luchando, soy una mujer súper trabajadora que le doy trabajo a otras personas y mi sueño es tener mi casa... Yo sé que lo voy a lograr, por eso quiero cambios y voy a ir a votar", expresó.

Horario de votación

Cabe señalar, que el Servicio Electoral (Servel) determinó que el horario de votación es desde las 08:00 de la mañana y se extenderá hasta las 18:00 horas.

¿Qué documentos se necesitan para votar?

Las personas solo pueden votar con la cédula de identidad, pero en caso de haber perdido el documento, se puede sufragar con el pasaporte.

No será válido el comprobante de la cédula de identidad en trámite en caso de haber perdido el documento.

Por otro lado, sí se aceptarán cédulas de identidad o pasaportes que se encuentren vencidos durante los años 2020 o 2021.

Además, las mesas no podrán cerrar si es que hay personas esperando en la fila. En ese caso deben recibir el sufragio de los electores presentes que deseen hacerlo.

¿Se necesita permiso para votar?

Las personas que vivan en comunas que se encuentren en Fase 1 (Cuarentena) o Fase 2 (Transición) del Plan Paso a Paso y que estén en cuarentena los fines de semana, no necesitan ningún permiso para ir a votar.

Durante ambos días, todo lo que se necesitará para trasladarse hasta el lugar de votación, es la cédula de identidad.

