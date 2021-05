Con una extensa de red de 17 personas operaba en Chile la denominada organización "Bancolombia", una entidad de prestamistas ilegales que exigía a sus clientes desde un 30 a un 40 por ciento de intereses, cuyos cobros se hacían bajo amenaza y que les permitió armar un "verdadero imperio" con envío de dineros para inversiones en Chile y Colombia.

Se trata de una completa organización criminal al mando de Mauricio Quintero y Katherin Vallejo, quienes junto a su familia establecieron una red desde la región del Biobío a Los Lagos con bases en Los Ángeles y Puerto Montt para establecer un sistema ilegal.

Operan al "estilo Pablo Escobar"

Sobre el funcionamiento de esta entidad criminal, que fue descubierta por la PDI en una investigación por tráfico de drogas, se conoció su operatividad a través de escuchas telefónicas.

La tarea era atraer clientes a una banca informal buscando préstamos y cuyos clientes son comerciantes, vendedores ambulantes, dueñas de casa, asistentes de bodegas, recolectores de basura, entre otros.

"Estoy mamado que no me paguen la plata que se les prestó con gusto" o "Qué pasa con esa plata amigo, que es plata no se la regale, hermano", son algunas de las amenazas a la hora de cobrar los dineros.

Así era la forma de operar de esta organización al "estilo Pablo Escobar", que cuenta con control contable de una empresa utilizando una aplicación telefónica, donde mantiene registro de todos sus movimientos.

Para obtener sus clientes, estos financistas ilegales tenían una red de trabajo, donde su líder los extorsionaba y la pareja era la encargada de cobrar junto a sus hermanos, donde se aplicaban intereses de hasta un 40%.

Así lograron armar un verdadero imperio con autos de lujo, viajes al extranjero y joyas, sumado a la apertura de barberías y una boutique para el lavado de dinero.

Facturan 20 millones de pesos semanales

Tras meses de seguimiento y en un complejo operativo, funcionarios de la PDI lograron detener a sus 17 miembros que operaron esta red de 2018 a 2020 que facturó hasta 20 millones de pesos semanales.

El procedimiento dejó al descubierto otros negocios ilegales con compra de bienes a nombres de terceros que son chilenos, cuentas bancarias anexas para manejo de fondos, junto a envíos de dinero a Colombia para inversión en proyectos inmobiliarios.

Además, contaban con empresas de fachada, inmuebles en Cartagena de Indias y hasta quedó al descubierto un encargo por homicidio.

Así tras un juicio abreviado, los miembros de "Bancolombia" fueron enjuiciados por los delitos de "asociación ilícita, lavado de dinero y crimen organizado", por lo que devolvieron los bienes y quedaron con libertad vigilada con firma mensual y serán expulsados de Chile a los cinco años que cumplan su condena.

