¿Qué pasó?

Un joven de 19 años y su familia denunciaron que Carabineros lo detuvo el pasado domingo con exceso de fuerza, tras no portar su mascarilla en el horario de la franja deportiva.

La situación ocurrió en la comuna de Valparaíso, pasada las 09:00 horas, a los pies del cerro Polanco, a tan solo una cuadra del domicilio del afectado, llamado Franco Matus.

La denuncia

Según indica el joven, en primera instancia los uniformados le habrían solicitado que se pusiera la mascarilla, instrucción que él obedece. Sin embargo, de todos modos los funcionarios procedieron a detenerlo, poniéndole las esposas.

La situación se complicó cuando comenzaron a llegar los familiares de Franco Matus, incluida su madre, quien tampoco portaba mascarilla.

La mujer resultó con un esguince en uno de sus brazos, además de una lesión en su espalda.

Video

Uno de los vecinos del sector grabó lo ocurrido en un video que muestra el momento en que personal de Carabineros procede a reducir a la joven de 19 años y también a su madre.

En las imágenes se ve cómo los uniformados votaron a la madre al suelo y le pusieron una rodilla en la parte de su espalda. Es en ese momento las personas que estaban en el lugar comenzaron a reprochar el actuar policial e, incluso, algunos lanzaron piedras a los funcionarios.

"¿No tienen madre ustedes? es el día de la mamá", se escucha decir a una mujer.

¿Qué dijo el joven?

Matus contó que "se me acercan unos funcionarios policiales y me dicen que me ponga la mascarilla, a lo cual yo obedezco y sigo mi trote hacia arriba, aquí en Polanco".

"Cuando voy subiendo los funcionarios empiezan a tocar las balizas y me siguen persiguiendo... Se bajan muy violento, entonces yo me tiro al piso y empiezo a llamar por teléfono porque los vi muy agresivos", continuó.

"Cuando llamo por teléfono, ellos me toman el teléfono y me lo tiran al piso. Después de gritar llegaron unos vecinos que me pudieran ayudar y a reclamar que la violencia era extrema para una persona que venía de hacer deporte y que no estaba incurriendo en ningún delito sino que una falta, que sería en este caso andar sin la mascarilla", agregó.

¿Qué dijo la madre?

Erika Ovalle, madre del afectado, relató que "yo me acerco y los carabineros actuaron con bastante violencia. Lo tenían ya esposado con las manos atrás, su teléfono roto en ese minuto".

"Yo llego a decirles que el motivo de que mi hijo estaba sin mascarilla era porque estaba realizando deporte y se le había caído, y actuaron con bastante violencia, una violencia injustificada. Yo tengo registros de tener un esguince en mi hombro a causa de la violencia injustificada que realizaron", añadió.

¿Qué dice Carabineros?

El mayor de la Segunda Comisaría Central de Valparaíso, Juan Escobar, afirmó que Matus "es una persona que ya ha cometido algunos delitos, en nuestro portal mantiene 38 reiteraciones. Tiene al menos 20 detenciones por el delito de robo, por lo tanto llama la atención que con todos estos antecedentes policiales la persona incluso así mantenga una oposición permanente a la fiscalización y a la detención por parte de Carabineros".

Esta versión de la institución contrasta con lo relatado por la familia, por lo que la situación debe ser investigada. De todos modos, el joven y su madre afirmaron que interpondrán acciones legales.

