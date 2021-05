Una simple visita a la casa de su hijo terminó de la forma más inesperada para Carlos Boza, y es que durante la noche del viernes se convirtió en una nueva víctima de la delincuencia tras sufrir un violento "portonazo" en la comuna de Ñuñoa.

"Uno nunca espera que le toque"

En horas de la noche Carlos llegaba al domicilio de su hijo cuando de la nada fue interceptado por otro vehículo en el cual venían cuatro ocupantes, de los cuales tres lo amenazaron con armas de fuego.

"Yo me estacioné aquí afuera (de la casa de su hijo) y el vehículo se cruzó. No sé si nos habremos cruzado o habrán estado esperando. No me percaté si me venían siguiendo", contó el hombre a Meganoticias.

"Se bajan tres individuos con armas, me encañonan y con bastante nerviosismo me tratan de quitar las llaves. Me quitaron las lleves, forcejearon, me quitaron una cadena que tenía en el cuello, el teléfono celular y se dieron a la fuga en la camioneta", relató Boza respecto a su enfrentamiento con los sujetos.

Respecto a la situación de la delincuencia y los recurrentes "portonazos" y asaltos en el sector, Carlos señaló que "lamentablemente es así, uno nunca espera que le toque a uno, pero uno lo escucha todos los días".

Persecución y recuperación del vehículo

Tras el asalto, uno de los delincuentes escapó en el vehículo sustraído, mientras que los otros tres ladrones se dieron a la fuga en el auto con el que interceptaron a la víctima. Según Carlos, este hecho se debería a que los asaltantes no habrían estado del todo "coordinados" al momento de asaltarlo.

Tras realizar un primer aviso a Seguridad Ciudadana de Ñuñoa, se inició una persecución que incluso dejó impactos de bala en el vehículo de la patrulla municipal.

Posteriormente Carabineros confirmó que el vehículo fue encontrado en buenas condiciones en la población La Legua, de la comuna de San Joaquín.