El coronavirus ha provocado que varios pacientes hayan presentado secuelas luego de su recuperación. Este es el caso de Norma González, quien además ha tenido diversos problemas económicos en el último tiempo.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la mujer detalló que tiene temblores en sus manos tras haber contraído el virus, y que tampoco ha podido optar a ciertas ayudas económicas para enfrentar la crisis sanitaria.

Además, producto del retiro que hizo en ciertos montos de su jubilación, afirmó que ya no tiene fondos, razón por la que se acercó a una oficina ubicada en La Florida para consultar sobre este inconveniente.

"Hace tres meses que no me llega pensión"

En relación a las secuelas que presenta en la actualidad debido al covid, la mujer señaló que "dicen que duran un mes, un año, dos años, no sé".

En tanto, explicó que "tenía jubilación con la AFP y hace tres meses que no me llega pensión. Me dicen que quedé sin pensión por haber sacado una mugre de plata que me dieron".

"Resulta que ahora he estado tramitando porque a mí no me llega nada", agregó Norma.

La afectada sostuvo que "según ellos yo me quedé sin plata. Cuando me dieron la jubilación de vejez me dijeron que era hasta los 80 pero recibí un millón primero y 800 mil pesos, y de ahí me la cortaron porque ya no tenía más fondos".

"$1 millón 800 mil saqué de los dos retiros y después me dijeron que me había quedado sin plata, me mandaron a avisar. Y yo dije 'cómo, si tengo 20 años trabajados' y hasta ahora no tengo resultados, no recibo ninguna cosa del Gobierno", agregó Norma, quien más tarde pudo ingresar a realizar el respectivo trámite.

